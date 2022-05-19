Вице-губернатор Максим Соколов наградил лучшего водителя троллейбуса-2022 Вячеслава Сулиза

Торжественная церемония награждения победителей конкурсов профессионального мастерства лучших водителей общественного транспорта Санкт-Петербурга состоялась сегодня в рамках Международного транспортного фестиваля #SPbTransportFest. Золотой кубок из рук вице-губернатора получил водитель Троллейбусного парка № 1 Вячеслав Сулиз. В этом году он уже второй раз стал победителем конкурса профессионального мастерства водителей троллейбуса. Через две недели Вячеславу Сулизу – снова на конкурсную трассу: на это раз ему предстоит защищать честь Санкт-Петербурга на Всероссийском конкурсе в Омске.

Вячеслав Сулиз был признан лучшим водителем троллейбуса Санкт-Петербурга по результатам городского конкурса, который завершился 13 мая. На сцену он поднялся вместе со своими коллегами – водителями из Пассажиравтотранса и профессионалами отрасли из других городов, победившими в Международном конкурсе профессионального мастерства водителей автобусов.

«Приятно осознавать, что водители в Петербурге – лучшие, как и все жители нашего города!» - поздравил победителей вице-губернатор Максим Соколов.

На Манежную площадь, где состоялась торжественная церемония награждения, поддержать Вячеслава Сулиза пришли водители-наставники Троллейбусного парка № 1 Станислав Марков и Олег Иванов, которые помогали своему коллеге готовиться к городскому конкурсу профессионального мастерства, а теперь тренируют перед Всероссийским конкурсом. Вместе с Вячеславом Сулизом в Омск поедет его коллега по парку Александр Лапин – бронзовый призёр городских соревнований.

А пока можно и погулять. Получив награду, Вячеслав Сулиз в компании своих наставников из Троллейбусного парка № 1 отправился на Дворцовую площадь. Здесь транспортники приняли участие в совместном проекте газеты «Петербургский дневник» и «Почты России» «Литературная почта». Суть акции заключается в том, что в рамках Книжного салона все желающие могут с 19 по 22 мая бесплатно отправить открытку из центра Санкт-Петербурга в любую точку России. Водители Горэлектротранса с радостью воспользовались такой возможностью, отправив послание-сюрприз своим родным и близким.

Вячеслав Сулиз Вячеслав Сулиз и Олег Иванов Станислав Марков

Программу фестиваля #SPbTransportFest продолжит завтра VII Петербургский международный парад ретротранспорта и выставка под открытым небом на Инженерной и Кленовой улицах. С подробной программой и представленными экспонатами можно ознакомиться здесь.