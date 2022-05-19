Александр Беглов осмотрел новую технику Горэлектротранса в рамках фестиваля SPbTransportFest

Международный транспортный фестиваль #SPbTransportFest открылся сегодня в центре Петербурга. На Манежной площади и Кленовой улице развернулась выставка инновационного транспорта, в числе которого представлены трамваи и троллейбусы нового поколения. Среди них – первый вологодский троллейбус «Авангард» поставки 2022 года, прибывший в Горэлектротранс на днях. После официального осмотра экспозиции программу фестиваля продолжило торжественное награждение победителей конкурсов профессионального мастерства-2022. Награду из рук вице-губернатора Максима Соколова получил водитель Троллейбусного парка № 1 Вячеслав Сулиз.

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О современных трамваях и троллейбусах и их эксплуатации Александру Беглову доложил на осмотре экспозиции директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин. Горэлектротранс представил на выставке трамвай «Богатырь М» (модель 71-923М), трамвай «Витязь-М» (модель 71-931М), троллейбус «Адмирал» (модель ПКТС-6281) – все производства ООО «ПК Транспортные системы», а также троллейбус Vitovt Max II (модель АКСМ-43303) производства «Белкоммунмаш» и троллейбус «Авангард» (модель 5298-0000010-01) производства АО «Транс-Альфа». Представляя вологодский троллейбус, на днях поступивший в Санкт-Петербург, Денис Минкин обратил внимание губернатора на необычную, «авангардную» фиолетовую подсветку салона.

«Да, есть сложности, есть трудности, но я думаю, что мы заменим наш старый транспорт на новый, красивый. Это касается и автобусов, и троллейбусов и трамваев», - отметил губернатор Александр Беглов по завершению осмотра выставки новой техники.

Открытие фестиваля SPbTransportFest продолжила торжественная церемония награждения водителей - победителей конкурсов профессионального мастерства. Вместе с другими коллегами на сцену поднялся водитель Троллейбусного парка № 1 Вячеслав Сулиз, который в мае стал лучшим водителем троллейбуса по результатам городского конкурса. Вице-губернатор Максим Соколов поздравил профессионалов и вручил им кубки победителей.

Программу фестиваля #SPbTransportFest продолжит завтра VII Петербургский международный парад ретротранспорта и выставка под открытым небом на Инженерной и Кленовой улицах. 21 мая раритетные трамваи и троллейбусы из коллекции петербургского Горэлектротранса проследуют в колонне ретротранспорта. Всего в параде будет задействовано более 300 единиц ретромоделей. Премьерой трамвайно-троллейбусной части выставки станет троллейбус ЯТБ-2 1938 года, отреставрированный в 2021 году к 85-летию петербургского троллейбуса; интерактивная игровая рама ретротроллейбуса МТБ-82Д; а также «трамвайный гость» – Моторный вагон серии X, прибывший специальной из Дзержинска, где служил с 30-х годов прошлого века.

С подробной программой и представленными экспонатами можно ознакомиться здесь.