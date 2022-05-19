Туристический трамвай в Ночь музеев-2022 станет экскурсионным шаттлом между Интерактивным центром истории метрополитена и Музеем обороны и блокады Ленинграда

Маршрут ретротрамвая «Первый туристический» (Т1) изменит свою трассу на «Ночь музеев» и станет музейным шаттлом. 21 мая с вечера и до конца дня туристический трамвай будет курсировать между Интерактивным центром истории ГУП «Петербургский метрополитен» и Музеем обороны и блокады Ленинграда. Расписание рейсов и музейных площадок специально синхронизировано для тех, кто захочет совместить программу двух экскурсий с поездкой на реплике классического ленинградского трамвая ЛМ-33, работавшего в блокаду. В пути пассажиров тоже ждёт экскурсия, она будет посвящена теме 80-летия пуска блокадного трамвая.

Маршрут экскурсионного трамвая-шаттла объединен одной темой и возвращает нас в победную историю Ленинграда. Начало Великой Отечественной войны сорвало планы по открытию первых линий петербургского метрополитена, намеченных на 1942 год. Все силы были брошены на противостояние врагу и поддержание жизни в блокадном городе. Немалую роль в этом сыграли сотрудники метрополитена, принимавшие активное участие в строительстве низководного железнодорожного моста для временной железнодорожной линии – знаменитой «Дороги Победы».

Интерактивный центр истории ГУП «Петербургский метрополитен» туристический трамвай-шаттл свяжет с Музеем обороны и блокады Ленинграда. В пути пассажирам расскажут об истории Блокадного трамвая, пуску которого 15 апреля 2022 года исполнилось 80 лет. Участники «Ночи музеев» узнают, какую роль играл трамвай, единственный функционирующий пассажирский транспорт осаждённого города, о подвиге ленинградских трамвайщиков и их вкладе в Великую Победу.

Следующая остановка – Музей обороны и блокады Ленинграда. Здесь для посетителей также подготовили тематическую экскурсию, в том числе о движении транспорта по «Дороге жизни», о доставке трамваями «Кабеля жизни» для прокладки по дну Ладожского озера.

На межмузейном маршруте «Ночи музеев» будут работать два туристических трамвая.

Стоимость проезда в экскурсионном трамвае-шаттле: 450 руб. Стоимость одинаковая для всех категорий граждан (без льгот), продажа билетов осуществляется непосредственно при посадке в трамвай.

Первые вагоны отправятся в оба музея из ворот старейшего Василеостровского трамвайного парка (Средний пр., д. 77). Время прибытия трамвая в Музей обороны и блокады Ленинграда (Соляной пер., д. 9) – 17:30, в Интерактивный центр истории ГУП «Петербургский метрополитен» (ул. Одоевского, д. 29) – 17:50. Далее – по графику.

Посадка и высадка будет осуществляться не только на конечных остановках, но и по пути следования Туристического трамвая.

График рейсов (трамваи следуют со всеми остановками по ходу маршрута):

Отправление от Интерактивного центра истории ГУП «Петербургский метрополитен» (ул. Одоевского, д. 29) в направлении Музея обороны и блокады Ленинграда. Отправление от Музея обороны и блокады Ленинграда (Соляной пер. д. 9) в направлении Интерактивного центра истории ГУП «Петербургский метрополитен». Место отправления: трамвайная остановка напротив станции метро «Приморская» Место отправления: трамвайная остановка «Инженерный замок» (перед 1-м Садовым мостом) 5 рейсов:

18:00, 20:00, 21:05, 22:30, 23:00 4 рейса:

19:00, 19:30, 21:30, 22:35

Маршрут следования (трамваи следуют со всеми остановками по ходу маршрута):