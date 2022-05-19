Водитель Александр Спиридонов: «У троллейбуса тоже есть душа!»

Водитель Троллейбусного парка № 2 Александр Спиридонов занял второе место на городском конкурсе профессионального мастерства-2022. С золотым и бронзовым призёрами этого года, Вячеславом Сулизом и Александром Лапиным, читатели уже знакомы. Александр Спиридонов хоть и не новичок на соревнованиях профессионалов, в тройке победителей оказался впервые, добиваясь успеха несколько лет. О том, как складываются отношения с техникой, людьми и нематериальным миром, Александр рассказал в дебютном интервью.

- Александр, как Вы в целом оцениваете своё выступление на конкурсе – после того, как прошло уже несколько дней и эмоции улеглись?

- О-о, нет, эмоции ещё не улеглись! Я такой человек, у меня ещё долго всё это будет булькать (смеётся). Мне очень понравился конкурс! В этом году его нормально так усложнили. Тот же стакан с водой очень сильно на нервах играет. Не дай Бог расплескаешь, а если не расплескаешь, за время можешь выйти. Очень интересный конкурс, очень!

- Что лично Вам далось сложнее всего?

- Думаю, что всё-таки теория. Так-то я троллейбус знаю, в компании за столом могу очень много чего рассказать. Но когда включают секундомер, в этот ответственный момент куда-то всё выветривается. Ты знаешь, что надо сказать, и в голове крутится, а язык не поворачивается. Мозг напрягается, прямо чувствуешь это давление! Я вообще на удачу очень большую ставку делал. Участие в конкурсе – это всегда как карта ляжет. А у меня все карты удачно легли. Я человек верующий, хоть и не религиозный фанат, у нас вся семья православная. Просил: Господи, хотя бы в десятку! А папа у меня молился: Господи, помоги моему сыну в тройку попасть! И получилось. Когда я папе позвонил, он прямо до слёз обрадовался.

- А кто ещё кроме родителей за Вас болел, переживал, поддерживал, поздравлял?

- Невеста моя, она в Совмещённом парке работает, тоже водителем троллейбуса. Начальники поздравляли, ребята, кондуктора, диспетчеры – кто только не поздравлял! В парке увидят – о, молодец, наш герой идёт! (смеётся).

- А во время конкурса участники друг друга тоже поддерживали?

- Какой-то особой взаимопомощи нет. Просто постояли, посмеялись, пошутили. А прищурив глаза, всё равно смотришь и думаешь – конкуре-ент! Особенно мне понравилось, как с Совмещённого парка Алексей Степанов хорошо ездил, меня очень сильно напрягал (Алексей Степанов по результатам конкурса занял 4-е место, и вместе с Александром Спиридоновым представит Санкт-Петербург на Международном конкурсе профессионального мастерства водителей троллейбуса в Гродно, Белоруссия. – Прим. ред.).

- Кто кого нашёл - Вы профессию, или профессия Вас?

- Я, когда с армии вернулся домой, в Чебоксары, пошёл на автомеханика учиться, как папа хотел. Я, в принципе, люблю железо, масло. А мама работала кондуктором в троллейбусном парке. И говорит потом – Саша, у нас там набор, иди-ка быстренько туда. Я полежал-подумал, взял документы и пошёл. Я вообще человек трудолюбивый, это мне папа привил – трудись, и у тебя всё будет хорошо! Так с 2004 года и работаю водителем троллейбуса.

- Я так понимаю, что работа занимает в Вашей жизни очень важное место?

- Конечно, первое! Постоянно работаешь, постоянно вкалываешь. А как иначе? На диване валяться – никто зарплату не принесёт. А если будешь работать – будут и деньги. Мне моя работа очень нравится! Кто-то, например, сидит в офисе. Приходишь туда - опять компьютер, опять одно и то же. Я не могу так! На троллейбусе постоянно движение. Интересно ездить по городу, возить людей. И тебе за это ещё и деньги платят!

- А от пассажиров при этом какую-нибудь обратную связь получаете?

- О-о, много раз! Например, говорят, спасибо, что подождали, спасибо, что хорошо едете, спасибо, что на остановке переднюю дверь подали, потому что у бабушки нога больная… Надо просто понимать людей. Я ведь такой же человек, как пассажир. Если со всеми нормально разговаривать, нормально общаться, то и отношение будет хорошее.

- Кстати, на каком маршруте Вас могут встретить пассажиры?

- На разных! До прошлогоднего конкурса, на котором занял 9 место, я работал по 8-му маршруту. А как разряд повысил, второй класс получил, начал то тут, то там. Я считаю, что я очень полезный человек, потому что меня можно в любой момент поставить на любой маршрут, на любую машину и всё будет работать. (Конкурсанты, вошедшие в десятку, получают право на досрочное повышение разряда, призёрам конкурса следующий разряд присваивается автоматически. – Прим. ред.).

- Какие моменты смены для Вас самые приятные?

- Когда хорошо отработал, поставил троллейбус, сказал: Господи, слава Богу, всё хорошо! – и пошёл домой (смеётся).

- В Горэлектротрансе Вы работаете больше 4 лет. Как за это время изменился троллейбус в Петербурге?

- Я очень рад, что у нас и власти города, и начальство ГЭТ закупает новые троллейбусы. Конечно, надо переходить на новые! Вот у меня девушка работает на ЗиУ-9, а я на более новых: «Тролза», «Транс-Альфа», «Адмирал». Сразу чувствуется разница! Считаю, что дальше у нас будет всё лучше, лучше и лучше. Я вообще замечаю, что люди больше любят троллейбус. Что-то есть в нём, какая-то изюминка. Автобус - это тоже, конечно, крутая техника, но троллейбус мне больше по душе.

- А вообще троллейбус для Вас - это что? Просто железо с микросхемами или нечто большее?

- Нет, ну какое железо … Душа есть у троллейбуса! Я к этому так отношусь. Бывают такие моменты: например, дверь клинит, то-сё, какие-то поломки, время теряешь... Погладишь руль, скажешь: ладно, машинка, давай отдохни, и поедем. Бац – и всё, и перестаёт! Хоть и техника, но у неё тоже есть душа!

- Чтобы пазл сложился, расскажите, пожалуйста, о себе немного подробнее.

- Родился я в Чебоксарах 23 мая 1983 года. Окончил 11 классов, потом в армии служил, в ракетных войсках стратегического назначения. В высшее учебное заведение не пошёл – я троечник (смеётся). В людях больше всего ценю дружелюбие, неконфликтность. В какие-то спорные моменты, вместо того, чтобы вспылить, лучше промолчать, остыть и поговорить на холодную голову. Ещё в людях ценю стремление развиваться и уважение к другим – это, наверно, самое главное. Чем увлекаюсь? У меня есть автомобиль «Соболь» 4х4, я туда японский мотор поставил 5VZ с коробкой автомат. Вот у меня мечта – полностью его сделать и ездить. Ну и, конечно, жильё хочу купить! Так что прибавка к зарплате с очередным повышением разряда, конечно, не помешает! (смеётся)

Вячеслав Сулиз из Троллейбусного парка № 1 сделал «золотой дубль» на городском конкурсе профмастерства

Напомним, тройку победителей конкурса профессионального мастерства водителей троллейбуса составили в этом году Вячеслав Сулиз (Троллейбусный парк № 1), Александр Спиридонов (Троллейбусный парк № 2) и Александр Лапин (Троллейбусный парк № 1).

Вячеслав Сулиз и Александр Лапин представят Санкт-Петербург на Всероссийском конкурсе «Лучший водитель троллейбуса», который пройдёт в Омске со 2 по 5 июня. Александр Спиридонов и Алексей Степанов (СТТП) с 3 по 4 июня выступят на Международном конкурсе профессионального мастерства водителей троллейбуса в Гродно. Напомним, у водителей петербургского Горэлектротранса уже есть успешный опыт выступления в Белоруссии. В 2019 году водители Троллейбусного парка № 1 Вячеслав Сулиз и Антон Фадюшин заняли на этом конкурсе второе место в командном первенстве. Антон Фадюшин взял серебро в личном зачёте, бронзу – в скоростном заезде, и второе место в номинации «Вождение». Вячеслав Сулиз стал серебряным призёром в номинации «ПДД». Также оба наших водителя получили дипломы как самые молодые участники соревнований.