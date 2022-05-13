Студенты Учебно-курсового комбината Горэлектротранса знакомятся с историей предприятия

Фото: Ирина Изотова

Учебно-курсовой комбинат, который готовит профессионалов для наземного электрического транспорта Санкт-Петербурга, возобновил системное знакомство студентов с Экспозиционно-выставочным комплексом ГЭТ. Регулярные экскурсии будущих водителей трамвая и троллейбуса в старинное депо Василеостровского трамвайного парка вновь стали возможны в связи с улучшением эпидемиологической обстановки. Знакомство с историей предприятия – это важная часть педагогического процесса, предусматривающего не только отличное знание матчасти, но и патриотическое воспитание молодёжи ГЭТ.

Сегодня в Экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта побывала новая трамвайная группа Учебного комбината. На примере вагонов разных лет будущие водители проследили за развитием технического уровня подвижного состава, ознакомились с эргономикой пассажирского салона и кабины водителя, смогли увидеть, какие изменения претерпела конструкция тележек и двигателей трамвайных вагонов.

Особая тема – работа трамвая в годы Великой Отечественной войны. Ребятам напомнили, что 15 апреля в нашем городе отметили 80-летие возобновления пассажирского трамвайного движения в блокадном Ленинграде. Подвиг ленинградских трамвайщиков почтили в тот день на Пискарёвском мемориальном кладбище, где на Аллее Памяти установлена стела работникам Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома. Студенты Учебного комбината тоже регулярно принимают участие в торжественно-траурных мероприятиях на Пискарёвском мемориале, приходят сюда весной и осенью на субботники.

В ходе экскурсии студенты ознакомились с вагонами МС и ЛМ-33, работавшими в блокадном Ленинграде, узнали об истории их создания и эксплуатации. Завершился визит поездкой на ретротрамвае по территории старинного депо.

«Ребята прямо прониклись профессией водителя трамвая и приобщились к истории. Сплошной позитив и счастливые глаза!» - кратко и эмоционально подвела итоги экскурсии заместитель директора Учебно-курсового комбината по профессиональному обучению и повышению квалификации водителей трамвая (троллейбуса) Ирина Изотова.

Визиты учащихся УКК в Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ продолжатся на регулярной основе – как для трамвайных, так и для троллейбусных групп.