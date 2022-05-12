Вячеслав Сулиз из Троллейбусного парка № 1 сделал «золотой дубль» на городском конкурсе профмастерства

В Петербурге назвали имена самых лучших водителей троллейбуса-2022. Победители определились сегодня по итогам финальной, практической части турнира, и двум из них уже знаком «вкус золота». Первое место занял 34-летний водитель Троллейбусного парка № 1 Вячеслав Сулиз - серебряный призёр Петербурга и России на соревнованиях 2016 года, победитель городского конкурса в 2018 году. Теперь Вячеславу вновь предстоит представлять Санкт-Петербург на Всероссийском конкурсе, где ему однажды уже сопутствовал успех.

Победители городского конкурса профессионального мастерства водителей троллейбуса-2022

1 место: Вячеслав Сулиз, Троллейбусный парк № 1.

Год рождения: 1987.

Стаж работы на линии: 10 лет и 7 месяцев.

Участие в конкурсе: 2016 год (II место на городском, II место на Всероссийском конкурсах), 2018 год (I место на городском конкурсе).

«Ощущение удовлетворения, не зря готовился, преодолел первую ступеньку. Сейчас нельзя расслабляться: поеду на Россию, хочу добиться там максимальных результатов, самой вершины. Уже есть опыт, есть все качества, чтобы это сделать!»

II место: Александр Спиридонов, Троллейбусный парк № 2.

Год рождения: 1983.

Стаж работы на линии: 4 года и 4 месяца.

Участие в конкурсе: 2021 год (9 место), 2020 год (16 место), 2019 год (12 место).

«Я не верю, я вообще не верю! Не верю! Мне позвонили и сказали про второе место, а я растерялся! А теперь ещё и вы звоните – значит, это правда! Такие у меня эмоции сейчас, что я просто не знаю! Не сдавался я, не сдавался и верил! Я готовился, старался, работал, Богу молился! Ой, просто не верится!»

III место: Александр Лапин, Троллейбусный парк № 1.

Год рождения: 1976.

Стаж работы на линии: 6 лет и 4 месяца.

Участие в конкурсе: 2020 год (7 место), 2019 год (I место).

«Я никогда не живу прошлым, я шагаю вперёд и никогда ни о чём не сожалею. Рассчитывал я, естественно, либо на первое, либо на второе место, но как бывший спортсмен скажу, что бронза – это тоже хорошо, это дорогого стоит. Эмоции? Эмоции не то, чтобы переполняют - я крайне недоволен собой, считаю, что способен на гораздо большее. Подвели меня только нервы! Я знаю, что могу лучше, быстрее, чище».

Двое лучших водителей представят Санкт-Петербург на Всероссийском конкурсе, который пройдёт в Омске со 2-го по 5-е июня.

Фото второго конкурсного дня: