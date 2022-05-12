Любимый Московский: школьники провели интерактивную экскурсию на троллейбусе

Учащиеся школы № 543 Московского района выступили в роли экскурсоводов на троллейбусном маршруте № 24. Необычную поездку связали сразу с несколькими памятными датами: Днём Победы, с отмечавшимся 13 апреля 120-летием российского троллейбуса, а также предстоящим столетием пионерии и Днём любви и верности. По пути следования ребята рассказали пассажирам о памятных местах, связанными с различной тематикой: Великой Отечественной войной, промышленностью, образованием, освоением космоса... Все эти темы объединил Московский район, которому в 2019 году исполнилось 100 лет.

Пассажиров троллейбуса № 24 школьники встречали стихами, а поездка сопровождалась популярными советскими песнями, иллюстрирующими историю нашей Родины и Ленинграда – Санкт-Петербурга.

«С помощью троллейбусного маршрута мы хотели связать Московский район с самыми разными темами: патриотической, семейной, транспортной. Конечно же, очень много отсылок к Великой Отечественной войне. Упомянуто столетие пионерии 19 мая, потому что памятник приёму в пионеры стоит в Парке Победы. Также Московский район как никакой другой связан с космосом, с небом, со звёздами: у нас есть станция метро «Звёздная», проспекты Космонавтов, Юрия Гагарина, у нас запускался самый первый самолёт в парке Авиаторов, у нас есть Пулковская обсерватория, а по Московскому проспекту проходит Пулковский меридиан», - рассказала педагог школы № 543 Светлана Фоменко.

На память об экскурсии пассажиры получили от ребят буклеты с информацией о памятных местах Московского района и о связи с его с блокадой и Великой Отечественной войной. Среди этих мест – и сама 543-я школа, на месте которой в годы войны находился дот. Напомним, школу № 543 связывает с Горэлектротрансом давнее сотрудничество. Так, с 2015 года к 9 Мая организуется совместная акция «Трамвай Победы», ребята вместе с предприятием участвуют в торжественно-траурных мероприятиях на Пискарёвском мемориальном кладбище.