В Петербурге выбирают лучшего водителя троллейбуса

Сегодня в Горэлектротрансе начались двухдневные финальные соревнования городского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса». 12 мая в программе – проверка теоретических знаний и приёмка подвижного состава. Победителей назовут по завершении самой зрелищной части конкурса – заездов, которые состоятся в пятницу. Лучшие водители представят Санкт-Петербург на Всероссийском конкурсе в Омске.

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На торжественной церемонии открытия финальной части соревнований к конкурсантам обратился директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин, который отметил, что водителям предстоит показать свои лучшие качества в условиях стрессовой нагрузки. И лучшим станет тот, кто сможет сделать это в нервной конкурентной борьбе.

«Вы у нас лидеры, с вас берут пример, а пример этот очень важен для повседневной деятельности. Это то, что касается безопасности движения - в первую очередь безопасности пассажиров, пешеходов, вашей безопасности - и то, что касается комфорта, когда ваши умения превращаются в удовольствие. Это большое искусство, когда можно своими руками доставить удовольствие людям. Искусство это проявляется в разных сферах, в том числе и в нашей, когда держишься за руль», - сказал Денис Минкин.

Начало соревнований предварила жеребьёвка, определившая порядок выступлений финалистов. В общей сложности в финальную часть вышли 18 человек, прошедших предварительный отбор в своих троллейбусных парках. Здесь и опытные водители, неоднократно принимавшие участие в конкурсах, и молодые профессионалы. Так, самым младшим стал в этом году 25-летний Александр Закревский из Троллейбусного парка № 3, с трёхлетним стажем работы в ГЭТ. Среди соперников – такие опытные участники, как серебряный призёр Петербурга и России-2016, победитель городских соревнований 2018 года Вячеслав Сулиз из Троллейбусного парка № 1 и Александр Лапин из этого же парка, золотой призёр 2019 года.

В первый день конкурсанты сдают экзамен по Правилам дорожного движения, демонстрируют теоретические знания в области охраны труда, трудового законодательства, должностной инструкции и устройства подвижного состава. Сегодня же состоится ещё одна часть финальных испытаний – приёмка подвижного состава, в рамках которой участники должны проверить троллейбус перед «выходом на линию». Этот ежедневный алгоритм водителям хорошо знаком, однако на конкурсе его нужно повторить не только безошибочно, но и быстро, да и фактор волнения тоже никто не отменял.

Самая красочная и зрелищная часть финальных соревнований состоится 13 мая. Конкурсная трасса на Сызранской улице включает такие элементы как маневрирование, точный подъезд к остановочному пункту, упражнение «змейка», заезд в бокс, а также испытание на комфортное вождение, в ходе которого участник должен проехать трассу, не расплескав установленный в салоне стакан с водой. Аналогичное упражнение победителям предстоит повторить в июне – на Всероссийском конкурсе, который пройдёт в Омске.

Несмотря на то, что решающий день городского конкурса пришёлся на пятницу, 13-е, участники верят в удачу, а главное – в свой профессионализм.