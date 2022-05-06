Работники ГЭТ выступили на митинге у памятника Блокадному трамваю

Фото: Валентина Тарасова, Трамвайный парк № 8

Сегодня у мемориала Блокадному трамваю на проспекте Стачек состоялась торжественная церемония, посвящённая Дню Великой Победы. В преддверии 9 Мая здесь собрались ветераны, школьники, представители Горэлектротранса и районной администрации.

От Трамвайного парка № 8, на выезде из которого находится памятник, выступил ветеран-трамвайщик Юрий Семёнов. По многолетней традиции Юрий Иванович прочёл стихотворение ленинградского поэта Анатолия Молчанова о Параде Победы, состоявшемся в Москве 24 июня 1945 года. Учащиеся школ Кировского района подготовили для участников митинга театрализованное представление, станцевав вальсы под песни военных лет.

В память о погибших в годы Великой Отечественной войны состоялась минута молчания, к памятнику Блокадному трамваю были возложены цветы. Ещё одну торжественную церемонию работники Трамвайного парка № 8 провели у обелиска на территории парка.

Торжественный митинг не случайно вот уже более десяти лет проходит у памятника Блокадному трамваю, вставшего на постамент в 2007 году. Именно здесь в сентябре 1941 года Петергофское шоссе было перекрыто трамвайными вагонами для защиты Ленинграда от фашистских танков.