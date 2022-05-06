В честь Дня Победы работники Горэлектротранса возложили цветы на Пискарёвском кладбище

Участие в ежегодной торжественно-траурной церемонии приняли сотрудники предприятия, ветераны, студенты Учебно-курсового комбината ГЭТ. Цветы легли к подножию монумента «Мать-Родина» и к стеле на Аллее памяти, посвящённой подвигу работников Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома (ТТУЛ), где состоялся краткий митинг с традиционным вручением молодому поколению книги «Фронтовой трамвай».

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В ходе возложения цветов к стеле ленинградским трамвайщикам блокадники - ветераны предприятия рассказали о своей жизни в осаждённом городе. Юрия Львова начало Великой Отечественной войны застало в Выборге, где он, будучи маленьким ребёнком, находился вместе с бабушкой. Возможность вернуться в Ленинград появилась только через 4,5 недели. К этому времени мать Юрия Михайловича работала в госпитале, а отец уже воевал на фронте.

«Паники не было. Мало того, до 8 сентября 1941 года, когда кольцо замкнулось, ещё можно было без карточек покупать продукты. И мы тоже купили впрок, и нам этого хватило на те два года, которые мы жили в блокаду», - вспоминает Юрий Львов.

Кстати, семья Львовых жила напротив трамвайного парка им. Леонова, в доме № 16 по 21-й линии Васильевского острова, что во многом определило дальнейшую судьбу Юрия Михайловича, связавшего жизнь с ГЭТ.

Инспектор-эксперт Горэлектротранса, член Регионального союза творческих деятелей Борис Персинен тоже рассказал об истории своей семьи, связанной с блокадой и обороной Ленинграда, а также прочёл стихи собственного сочинения – о солдатах, не вернувшихся с фронта.

Заместитель директора предприятия – начальник Управления по персоналу Горэлектротранса Юлия Баранова напомнила студентам Учебного комбината о великой истории предприятия и рассказала о том, как сохраняется она в различных документах:

«Буквально вчера мы были в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга, передавали домовые книги из нашего архива. А наш архив – это душа предприятия, в нём с 1907 года хранятся документы, все личные дела работников, кто когда-либо у нас работал. Так вот героем дня была вчера домовая книга по Школьному переулку, которую сохранили в блокаду работники Кировского трамвайного парка. Она была «ранена» при бомбардировке, и они её спасли, передали в наш архив. И мы сейчас, зная о таких подвигах, конечно, тоже бережно относимся к документам, ведь за каждым из них стоит судьба человека».

Юлия Баранова напомнила, что Трамвайно-троллейбусным управлением в годы войны и блокады руководил Михаил Сорока, чьи личные и профессиональные качества во многом помогли в короткий срок вернуть ленинградцам трамвай, а также сохранить жизни многих работников ТТУЛ. Уже по традиции будущие водители трамвая и троллейбуса получили в подарок книгу Михаила Сороки «Фронтовой трамвай».