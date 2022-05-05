В трамвае №49 ко Дню Победы исполнили песни военных лет

Для пассажиров трамвая №49 выступили солисты ансамбля «Купчинские зори» совместно с активистами Подростково-молодёжного центра «Фрунзенский». Они проехали в трамвае, украшенном праздничной символикой к 9 мая, исполнили песни военных лет и раздали пассажирам георгиевские ленточки.

Серия мероприятий для пассажиров в рамках акции «Трамвай Победы» продолжилась сегодня в Купчино на маршруте №49. В нём под аккомпанемент гармони звучали всем известные песни: «День Победы», «Катюша», «Смуглянка». Также концертно-праздничная программа включала чтение стихов и раздачу георгиевских лент.

Как отметила Тамара Михайловна, пассажирка «Трамвая Победы»: «Мы эти песни помним, знаем и любим. Военное время – время моего детства. Сейчас столько воспоминаний нахлынуло. Спасибо за такое праздничное настроение. Я даже подпевала».

Традиционно Петербургский Горэлектротранс к 9 мая совместно со школьниками, молодёжью и творческими коллективами города организует трамвайные «рейсы Победы». В этом году в акции «Трамвай Победы» принимают участие сразу два трамвайных маршрута - № 29 и № 49. Также география акции будет расширена за счёт участия в праздничной программе троллейбуса № 24.

Напомним, что накануне учащиеся школы № 543 Московского района провели тематическую экскурсию «Трамвай Победы» для пассажиров трамвая №29. В течение учебного года ребята изучали исторические и биографические материалы, знакомились со специальной литературой, посвященной Великой Отечественной войне, и к 9 мая презентовали экскурсионную программу пассажирам трамвая своего района.