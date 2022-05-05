Троллейбус с автономным ходом 7 мая стал «экскурсионным шаттлом» между двух музеев

Совет ветеранов и Молодёжный совет Горэлектротранса побывали на экскурсионной программе, подготовленной к 9 мая в рамках двустороннего сотрудничества между Экспозиционно-выставочным комплексом ГЭТ и Музеем обороны и блокады Ленинграда. После экскурсии в Соляном переулке троллейбус с увеличенным автономным ходом доставил транспортников на выставку «После зимы» в Василеостровский трамвайный парк, проехав специальным маршрутом памяти по знаковым блокадным местам.

В Музее обороны и блокады Ленинграда участникам встречи рассказали о боях на Ленинградском фронте, как был организован быт в осажденном Ленинграде, о движении транспорта по «Дороге жизни», о доставке трамваями «Кабеля жизни» для прокладки по дну Ладожского озера. Эти темы всегда были очень близки всем поколениям транспортников, а в этом году им уделено особое внимание: 15 апреля исполнилось 80 лет со дня возобновления трамвайного движения в блокадном Ленинграде.

К юбилейной дате Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ подготовил выставку «После зимы», знакомство с которой стало ещё одним пунктом экскурсионной программы. Правда, прежде чем приехать в Василеостровский трамвайный парк, транспортники сначала совершили рейс памяти по городу.

Соединил два музея троллейбус с увеличенным автономным ходом, предоставленный Троллейбусным парком №2. Для «экскурсионного троллейбуса» в этот день специалисты ЭВК ГЭТ разработали специальный маршрут памяти. От Соляного переулка экскурсионная группа прошла мимо Сада Даниила Гранина и Памятника блокадному учителю и совершила посадку в троллейбус, ожидавший у Мемориала защитникам полуострова Ханко. Далее экскурсионная поездка захватила наиболее знаковые места в городе с рассказом об их связи с историей Второй мировой войны: Спасо-Преображенский собор, Дом офицеров, Финлядский вокзал, Выборгская трамвайная подстанция, Ботанический сад, Первый медицинский институт, Князь-Владимирский собор, Дом Бенуа, в котором жили руководители города, а Дмитрий Шостакович начинал писать знаменитую «Ленинградскую симфонию», дом Тани Савичевой на 2-й линии Васильевского острова.

Троллейбус в качестве «шаттла» между двух музеев выбрали неслучайно и тоже с отсылкой к военной истории Трамвайно-троллейбусного управления: в осажденном Ленинграде троллейбусы продолжали работать до декабря 1941 года, а возобновление троллейбусного движения в мае 1944 года стало ещё одной приметой возвращения к нормальной жизни.