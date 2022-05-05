Домовые книги из архива Горэлектротранса вошли в фонд Центрального государственного архива

5 мая состоялась торжественная церемония передачи домовых книг из Центрального архива СПб ГУП «Горэлектротранс» в СПб ГКУ «Центральный государственный архив Санкт-Петербурга» (ЦГА). Теперь 125 книг ГЭТ, датированных с 1931 по 1980 годы, станут частью единого архива из 70 с лишним тыс. домовых книг, в которых сохраняется история ленинградцев-петербуржцев, история нашего города. А у граждан появилась дополнительная возможность получить информацию о своих родственниках или подтвердить тот или иной статус.

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В переданных Горэлектротрансом Центральному государственному архиву домовых книгах содержатся сведения о работниках предприятия, которые проживали в общежитиях или ведомственных домах, принадлежавших тресту «Лентрамвай», впоследствии - Трамвайно-троллейбусному управлению Ленгорисполкома. Из этих данных можно почерпнуть информацию о дате и месте рождения работника, откуда он прибыл в Ленинград, национальности, вероисповедании, образовании, отношении к воинской повинности, дате смерти и другие сведения.

На торжественной церемонии председатель Архивного комитета Санкт-Петербурга Пётр Тищенко назвал передачу домовых книг от Горэлектротранса в ЦГА счастливым событием:

«Сегодня мы получаем информацию о более чем двух тысячах граждан, которые жили в нашем городе, трудились, создавали семьи, рожали детей. Они любили друг друга и свой город, и сегодня их история открывается для нас. В силу разных обстоятельств мы не всегда знаем, перед кем мы в ответе, кто дал жизнь нашим дедушкам, бабушкам, потому что так далеко большинство семей не сумели заглянуть. Теперь такая возможность появляется, и слава Богу, что всё больше людей стремится восполнить этот пробел в истории своей семьи», - отметил Пётр Тищенко.

Учитывая, что значительная часть записей в домовых книгах относится к блокадному периоду, архив Горэлектротранса имеет не только историческое, но и большое социальное значение. Например, без этих сведений граждане в случае необходимости не смогут подтвердить тот или иной свой статус: факт родства, проживания в блокадном Ленинграде, эвакуации и т.д. Теперь эта информация находится в централизованном доступе, отметил Пётр Тищенко:

«Особенно дорого и трепетно, что в этих книгах, которые пополняют сегодня более чем 70-тысячную коллекцию домовых книг, хранящихся в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга, есть и те, что пробиты шрапнелью от вражеских снарядов в годы войны и блокады. На этих страницах, которые помнят войну - имена людей, ныне живущих, которые в соответствии с городским законом теперь смогут получить поддержку от государства – только потому, что в этих домовых книгах сохранилась информация о том, что они жили в осаждённом городе, даже если они были совсем-совсем юные. Например, в прошлом году нам удалось помочь одному пожилому мужчине, который родился накануне освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Он жил в осаждённом городе один день, и теперь в соответствии с городским законом получает право на поддержку от государства!»

Заместитель директора предприятия – начальник Управления по персоналу Горэлектротранса Юлия Баранова подчеркнула, что в фондах Центрального архива предприятия хранится более пятисот тысяч дел. Архив предприятия не прекращал работу даже в страшные военные и блокадные годы и является неотъемлемой частью истории и современности Горэлектротранса.

«Бессменным руководителем нашего архива на протяжении 43 лет, с 1930 по 1973 годы, был Иван Васильевич Рушманов. На его долю выпала тяжёлая миссия сохранения документов. Он вместе с женой вскрыл полы в архиве, располагавшемся на Думской улице, вырыл большую яму и разместил в ней архивные документы, тем самым защитив их от бомбардировок, обстрелов и пожаров. За обеспечение сохранности документов и организацию работы архива в годы блокады и послевоенное время Иван Васильевич в 1968 году был награждён орденом Красной Звезды. Его девизу “Сохранить и не утратить” работники нашего архива всегда следовали и следуют по сей день» - рассказала Юлия Баранова.

Пётр Тищенко Юлия Баранова



Поблагодарив Горэлектротранс за передачу домовых книг, сотрудники Центрального государственного архива Санкт-Петербурга пообещали хранить их не менее бережно, чем они хранились в Центральном архиве ГЭТ – с помощью новейших технологий.