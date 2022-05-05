Учащиеся школы № 543 провели экскурсию «Трамвай Победы» в трамвае № 29

Традиционно Петербургский Горэлектротранс ко Дню Победы совместно со школьниками и молодёжью организует «рейсы Победы». На них ребята рассказывают пассажирам о памятных местах по ходу маршрута, а также о роли ленинградских трамвайщиков в годы войны и блокады. В этом году в акции «Трамвай Победы» принимают участие сразу два трамвайных маршрута - № 29 и № 49, на которых в праздничные дни будет работать брендированный к 9 мая вагон. Также география акции будет расширена за счёт участия в праздничной программе троллейбуса № 24. 5 мая вахту на праздничном маршруте несли ученики школы № 543 Московского района.

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Серия экскурсионно-праздничных рейсов в рамках акции «Трамвай Победы» стартовала 5 мая с маршрута трамвая №29. Учащиеся школы № 543 Московского района провели экскурсию для пассажиров. Она была посвящена достопримечательностям и героям, именами которых названы ближайшие улицы по ходу следования трамвая. Во время «исторического путешествия» звучали стихи и песни о войне. Также школьники презентовали пассажирам трамвая самодельные фронтовые письма-треугольники, самолётики в память о подвиге экипажа под командованием Н.Ф. Гастелло, бумажных голубей мира.

По словам педагогов школы № 543, эта ежегодная майская акция в рейсовом трамвае – результат большой исследовательской работы. В течение года ребята изучают исторические и биографические материалы, знакомятся со специальной литературой, посвященной Великой Отечественной войне, и к 9 мая выходят с трамвайными экскурсиями к жителям своего района.

Третьеклассница Майя впервые участвует в акции, она самый младший член творческой группы, остальные ребята учатся в 6 и 8 классах. Для неё это был не только первый опыт такого необычного публичного выступления, но и шанс получше узнать о военных подвигах своего деда Юрия – при подготовке к акции она с родителями изучала семейные архивы. «Мой дедушка Юра воевал в Великую Отечественную войну, а сегодня мы с одноклассниками рассказываем о войне. Мне приятно, что меня тоже выбрали для участия в «Трамвае Победы», – делится Майя.

Продолжится серия праздничных рейсов в рамках акции «Трамвай Победы» на трамвайном маршруте № 49, здесь свою программу пассажирам представят активисты и музыканты Подростково-молодёжного центра «Фрунзенский».

Также 6 мая работники Горэлектротранса примут участие в торжественно-траурной церемонии на Пискарёвском мемориальном кладбище. Сотрудники предприятия, ветераны и студенты Учебно-курсового комбината Горэлектротранса возложат цветы к подножию монумента «Мать-Родина» и к стеле погибшим работникам Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома (ТТУЛ) на Алее Памяти.