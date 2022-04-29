Учебный комбинат ГЭТ вышел на благоустройство Пискарёвского мемориала

Студенты и преподаватели Учебно-курсового комбината петербургского Горэлектротранса в общегородской День благоустройства традиционно пришли на Пискарёвское мемориальное кладбище, чтобы в преддверии Дня Великой Победы привести в порядок братские захоронения.

В этом году будущим водителям трамвая и троллейбуса выделили для работы участок недалеко от стелы воинам, погибшим во время советско-финской войны 1939—1940 годов. Вместе с представителями редакции корпоративной газеты «Петербургские магистрали» ребята убрали с захоронений палую листву и мусор, скопившийся за время зимы. За организацию субботника и искреннее участие студенты и руководство комбината удостоились благодарности от дирекции Пискарёвского мемориала.

Участие студентов Учебно-курсового комбината в субботнике на Пискарёвском кладбище – многолетняя добрая традиция. Школа водителей электротранспорта тоже находится в Калининском районе, на Гражданском проспекте, 131. К тому же в 2001 году на Аллее Памяти появилась стела работникам Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома, погибшим в годы блокады и на фронтах Великой Отечественной войны. К этой стеле будущие водители возлагают цветы во время торжественно-траурных мероприятий.

Всего же во время традиционного весеннего субботника почти две тысячи сотрудников предприятия благоустроили порядка 500 тысяч квадратных метров подведомственных и прилегающих территорий.