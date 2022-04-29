Петербургские магистрали»: вышел в свет апрельский номер газеты

80-летие пуска блокадного трамвая, расширенное собрание трудового коллектива по итогам 2021 года, подготовка к весенне-летнему сезону в рамках месяца чистоты, спорт и даже братья наши меньшие – эти и другие темы поднимает корпоративная газета в своём втором весеннем номере.

Трамвай из живых цветов на Пискарёвском мемориале, «Ленинградская симфония» для пассажиров электротранспорта, подписание соглашения о сотрудничестве с Музеем «Битва за Ленинград» и реконструкция 15 апреля 1942 года в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ… Горэлектротранс вместе с Петербургом встретил 80-летие пуска блокадного трамвая.

Месяц чистоты ознаменовался в Горэлектротрансе молодёжной акцией ко Дню Земли на Аллее городского электрического транспорта и опросом среди работников на тему, почему важно сажать деревья; Днём благоустройства и свежими клумбами в трамвайных и троллейбусных парках.

Скоро лето, пора подумать об отдыхе! Администрация и профсоюз предприятия предлагают несколько вариантов организации санаторно-курортного лечения для работников – от полностью оплачиваемого предприятием до льготных корпоративных программ. Отдохнуть и поправить своё здоровье можно уже с весны.

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