На туристическом маршруте с 1 мая запускается новый вечерний рейс

Для любителей романтического вечернего Санкт-Петербурга продлевается время работы «Первого туристического» (Т1) маршрута ретротрамвая. Запускается дополнительный рейс в 19:00. Таким образом, с 1 мая туристический трамвай ежедневно будет совершать 4 рейса.

На реплике легендарного трамвая ЛМ-33 каждый сможет совершить путешествие через шесть мостов и увидеть более 500 городских достопримечательностей. Маршрут стартует от ворот старейшего в городе Василеостровского трамвайного парка на Среднем пр. ВО, д. 77 (где располагается Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта) и пролегает через Петроградскую сторону, мимо Финляндского вокзала, через Литейный мост и по Литейному проспекту до Цирка на Фонтанке. А обратно – через Садовую улицу и Троицкий мост.

Помимо панорамных видов главное украшение маршрута – сам трамвай: это реплика самого любимого ленинградцами вагона ЛМ-33, который по праву считается одним из символов нашего города. Эти знаменитые трамваи служили пассажирам рекордные 46 лет: в довоенное время, в блокаду и после войны вплоть до 1979 года. Для работы на туристическом маршруте Горэлектротранс воссоздал экстерьер исторического вагона, при том сам трамвай отвечает всем современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров, например, рядом с каждым сидением есть usb-разъем.

Выезд Т1 из Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ: в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 (с 1 мая).

Расчётное время рейса – 1 час 44 минуты.

Приобрести билеты можно на сайте: https://tm.electrotrans.spb.ru/.