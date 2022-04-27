Изменения в организации движения в связи с мероприятиями, приуроченными к 9 мая

28 апреля 2022

28 АПРЕЛЯ, 5, 7, 8 МАЯ
РЕПЕТИЦИЯ ПАРАДА ПОБЕДЫ

 

В связи с проведением репетиций парада войск, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, закрывается троллейбусное движение по Невскому проспекту от Садовой до Дворцового проезда, Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту в следующие даты:

 

  • 28 апреля: с 14:00 до 18:30
  • 5 мая: с 14:00 до 18:30
  • 7 мая: с 07:00 до 12:30
  • 8 мая: с 15:00 до 16:30
     

Троллейбусы следуют:

 

№ 1: от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр. до к/ст «Тульская ул.»

 

№ 5: от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по ул. Маршала Тухачевского, Апрельской ул., пр. Металлистов, Якорной ул., Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр. до к/ст «Проспект Бакунина»

 

№ 7: от к/ст «Таллинская улица» по действующей трассе до Невского пр., далее по Невскому пр., пр. Бакунина, Мытнинской ул. (обратно: по Мытнинской ул., Полтавской ул.), 8-й Советской ул.  до к/ст «Новгородская улица»

 

№ 10 - по двум трассам:

 

- от к/ст «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Съезжинской ул. (обратно: по Большому пр. П.С.) до к/ст «Съезжинская улица»

 

- от к/ст «Таллинская улица» по ул. Стахановцев, Заневскому пр., Новочеркасскому пр. (обратно: по Новочеркасскому пр., Таллинской ул.), Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр., пр. Бакунина, Мытнинской ул. (обратно: по Мытнинской ул., Полтавской ул.), 8-й Советской ул.  до к/ст «Новгородская улица»

 

№ 11 - по двум трассам:

 

- от к/ст «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Съезжинской ул. (обратно: по Большому пр. П.С.) до к/ст «Съезжинская улица»

 

- от к/ст «Таллинская улица» по ул. Стахановцев, Заневскому пр., мосту Александра Невского, Невскому пр., Суворовскому пр. до к/ст «Тульская улица»

 

№ 17: от к/ст «Улица Костюшко» по действующей трассе до М.Морской ул., далее по М.Морской ул., Исаакиевской пл., Конногвардейскому бульвару, пл. Труда, ул. Якубовича, Конногвардейскому пер. до к/ст «Конногвардейский бульвар» (обратно: по Конногвардейскому бульвару, Почтамтскому пер., ул. Якубовича)

 

№ 22: от к/ст «Хасанская улица» по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр. до к/ст «Тульская улица»

 

 

6 МАЯ
МЕРОПРИЯТИЕ НА ПРАЖСКОЙ УЛ. И ПР. СЛАВЫ

 

В связи с проведением праздничного шествия, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, закрывается троллейбусное движение 6 мая:

 

  • с 10:00 до 13:00 – по Пражской ул. от ул. Белы Куна до пр. Славы

 

Троллейбусы следуют:

 

№ 36: от к/ст «Ж.-д. станция «Сортировочная» по Софийской ул., ул. Белы Куна, далее по действующей трассе до к/ст «Станция метро «Электросила»

 

  • с 11:00 до 13:00 – по пр. Славы от Софийской ул. до Бухарестской ул.

 

Троллейбусы следуют:

 

№ 26: от к/ст «Ж.-д. станция «Сортировочная» по Софийской ул., ул. Белы Куна, Будапештской ул., пр. Славы и по действующей трассе до к/ст «Станция метро «Московские Ворота»

 

№ 27: от к/ст «Река Оккервиль» по действующей трассе до Софийской ул., далее по Софийской ул., ул. Белы Куна, Будапештской ул., пр. Славы и по действующей трассе до к/ст «Площадь Конституции»

 

№ 29: от к/ст «Ж.-д. станция «Сортировочная» по Софийской ул., ул. Белы Куна, Будапештской ул., пр. Славы и по действующей трассе до к/ст «Улица Солдата Корзуна»


 

 

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