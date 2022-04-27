12 мая Горэлектротранс проводит гарантированные собеседования

12 мая 2022 года, в четверг, петербургский Горэлектротранс проводит гарантированные собеседования в Агентстве занятости населения Московского района.

Горэлектротранс продолжает практику участия во встречах с соискателями в формате гарантированных собеседований. Недавно такие встречи уже состоялись в Агентстве занятости населения Красносельского района. По их итогам предприятие сформировало базу потенциальных сотрудников, сейчас с ними продолжаются кадровые мероприятия.

Напомним, что в рамках гарантированных собеседований соискатели могут напрямую в очном формате задать интересующие вопросы работодателю о вакансии, условиях работы, социальных гарантиях и проч. В то же время – презентовать себя. По сути, пройти быстрое собеседование, без предварительного отбора по резюме, что позволит сэкономить время на ожидание отклика от работодателя и будет полезно при активном поиске работы.

В настоящее время на предприятии открыто более 100 вакансий, в том числе на позиции учеников водителей трамвая и троллейбуса. С «горящими вакансиями» можно ознакомиться по ссылке. Полный перечень вакансий размещен здесь.

Дата: 12 мая (четверг)

Время: 14:00-16:00

Место проведения: Агентство занятости населения Московского района (Варшавская ул., 63, корп. 1)