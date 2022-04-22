Всегда рядом: к Международному дню собак-поводырей

Информация партнёров: ООО Научно-производственное объединение «Северо-западный центр по подготовке специальных собак «Симаргл»

Среди собачьих профессий самая уникальная – работа собаки проводника. Она направлена не на защиту и охрану, а на любовь к людям, выдержку и терпение. Этим собакам разрешено везде находиться без намордника, в т.ч. в транспорте, в связи с тем, что специально обученные собаки обязаны поднимать всё, что упало у незрячего хозяина.

Собака-проводник – верный помощник незрячих людей. Такой подготовленный кинологами спутник открывает возможности для большей независимости незрячего человека.

Собаки-проводники облегчают перемещение по оживленным общественным местам, поездки на работу, посещение магазинов, концертов и кафе. В оживленном пространстве большого города особенно важна помощь собаки для безопасного преодоления препятствий на маршруте, ориентации в архитектурном пространстве города, сопровождении в транспорте.

Первые упоминания о собаках-проводниках относятся к 16 веку: сотни лет надежные спутники человека обеспечивают возможности для социального взаимодействия, мобильности и ориентации в окружающем мире для незрячих людей.

Каждый год в Международный день собак-поводырей, который отмечается в последнюю среду апреля, мир напоминает обществу о самоотверженной и не легкой работе этих собак и инструкторов-кинологов, подготавливающих их.

Просим петербуржцев и гостей нашего города с уважением относиться к работающим на маршруте собакам-проводникам и деликатно помогать им при необходимости.

