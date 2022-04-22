Денис Минкин рассказал трудовому коллективу об итогах работы Горэлектротранса в 2021 году

Встреча директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина с трудовыми коллективами состоялась в Троллейбусном парке № 1. Это первое столь расширенное очное собрание, которое прошло на предприятии после двух ковидных лет. Среди основных результатов 2021 года стоит отметить утверждение программы развития предприятия «Сохраняя историю, движемся в будущее», которая определила план работы и модернизации ГЭТ на ближайшие 8 лет. Также в 2021 году отмечается увеличение транспортной работы и определённое восстановление пассажиропотока, вызванные улучшением эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге. Кроме того, в плюсе – заработная плата работников и курс на омоложение трудового коллектива.

Собрание Денис Минкин начал с поздравления коллег, что очные форматы расширенных трудовых встреч вновь доступны, так как вопросов за время ограничений накопилось немало. Поэтому незамедлительно перешли к докладу итогов 2021 года.

Петербургский Горэлектротранс обслуживает 84 маршрута, из них 38 трамвайных и 46 троллейбусных. Фактический объём транспортной работы за 2021 год по сравнению с 2020 годом увеличился на 8,1 % и составил 65,1 млн км. Значительное увеличение объясняется существенным сокращением объёма транспортной работы в 2020 году из-за ковидных ограничений.

Что касается пассажиропотока, то можно говорить о возвращении этого показателя на уровень 80 % в сравнении с доковидными временами. В 2021 году ГЭТ перевёз 255,7 млн пассажиров. Пассажиропоток восстановился и даже превысил уровень 2020 года, но не достиг уровня 2018-2019 гг., поскольку ограничительные меры, принятые для противодействия коронавирусу, ещё не сняты окончательно.

В части обновления подвижного состава, в 2021 году была выполнена поставка 13 трамвайных вагонов и 34 троллейбусов, из них 20 - с увеличенным автономным ходом (ТУАХ).

Денис Минкин выразил озабоченность показателями в области безопасности дорожного движения. В частности, увеличилось количество ДТП по вине водителей предприятия, а также ДТП с пострадавшими и ДТП, оформленных в ГИБДД. «Это вещи, на которые мы все должны обратить особое внимание и сосредоточить основные усилия. Проблема очень существенная», - призвал директор Горэлектротранса.

Одним из решений для повышения безопасности движения стали новые требования к закупаемому подвижному составу. Он будет оснащён перспективными бортовыми системами, включая систему контроля бодрствования водителя и систему активной помощи водителю. Новый подвижной состав в ближайшие годы будет закупаться параллельно с обновлением инфраструктуры ГЭТ. Реальное продвижение в этом направлении началось с 2022 года в рамках программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее», одобренной в 2021 году губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. На данный момент согласно программе развития законтрактованы 205 трамваев и 286 троллейбусов, которые пополнят парк предприятия уже в 2022-2023 годах (из них в 2022 году поступят 79 трамваев и 178 троллейбусов, включая 45 ТУАХ). Всего же по итогам выполнения программы к концу 2028 года Петербург получит 596 трамваев и 587 троллейбусов.

Также в рамках программы развития будут реконструированы трамвайные и троллейбусные парки. На сегодняшний день выполняются проектно-изыскательские работы по реконструкции трамвайных парков №№ 3,7, следующие на очереди в этом году - Трамвайный парк № 5 и Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк. Одновременно продолжаются работы по улучшению условий и охраны труда работников. Так, были проведены ремонты в трамвайных парках №№ 7,8, троллейбусных парках №№ 1,3, в СТТП, на конечных станция «Стрельна», «Сызранская ул.».

Среднемесячная заработная плата работников за 2021 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 18 %. Увеличение произошло за счёт сокращения затрат, которое имело место в 2020-2021 годах; а также в результате повышения тарифных ставок (с 1 июля 2020 г. - на 3,97 %, с 1 июня 2021 г. - на 3,4 %) и выплаты квартальных премий.

Продолжается тенденция на омоложение трудового коллектива. Так, средний возраст работников предприятия в 2021 году составил 47 лет (в 2020 г. – 48 лет). Сегодня в Горэлектротрансе трудятся порядка 11 тысяч человек.