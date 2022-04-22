Сотрудники Горэлектротранса завершают месяц благоустройства общегородским субботником

Весь месяц в петербургском Горэлектротрансе продолжалась программа экологических мероприятий в рамках проходящего в городе месяца благоустройства. Так, в День Земли Молодёжный совет Первичной профсоюзной организации Горэлектротранса приехал навестить Аллею городского электрического транспорта, заложенную по его инициативе в 2018 году в Невском районе. А сегодня почти две тысячи сотрудников предприятия приняли участие в субботнике, благоустроив порядка 500 тысяч квадратных метров подведомственных и прилегающих территорий.

Субботник охватил чуть больше 40 площадок, среди которых: трамвайные и троллейбусные парки, конечные станции и разворотные кольца. В порядок приводили трамвайные пути и остановочные пункты.

Ещё один традиционный и почётный адрес – Пискарёвское мемориальное кладбище, где трудились студенты Учебно-курсового комбината.

В Дне благоустройства участвовали все трудовые коллективы предприятия: 10 трамвайных и троллейбусных парков, Служба движения, Служба пути, Служба подвижного состава, Энергохозяйство, Автобаза, Аварийно-восстановительная служба и другие подразделения.

Всего в день субботника благоустроено почти 500 тысяч квадратных метров подведомственных и прилегающих территорий. Лидерами Дня благоустройства среди парков стали: Трамвайный парк № 7, Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк, а также Автобаза и Служба подвижного состава, Служба пути, Энергохозяйство, от которых на субботник вышли более ста человек. А рекордсменом традиционно стал Троллейбусный парк № 1 – самое крупное предприятие ГЭТ Европы. Сегодня здесь трудились 195 сотрудника.