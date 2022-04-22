В День Земли Молодежный совет ГЭТ благоустроил Аллею экологически чистого транспорта

22 апреля, в Международный День Земли, Молодёжный совет Первичной профсоюзной организации Горэлектротранса приехал навестить Аллею городского электрического транспорта, заложенную по его инициативе в 2018 году в Невском районе. Тогда 20 молодых клёнов были высажены в честь 111-летия петербургского трамвая и 155-летия конки. С тех пор молодежь ГЭТ ежегодно посещает Аллею, ухаживает за молодыми деревьями и наводит порядок.

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День Земли в 2022 году не стал исключением. Вооружившись инвентарём – граблями и лопатами – молодёжь ГЭТ под руководством специалистов Садово-паркового предприятия «Невское», которое следит за сохранностью Аллеи, принялась за работу. «Зелёный отряд» возглавила заместитель председателя Первичной профсоюзной организации СПб ГУП «Горэлектротранс» Ирина Генис, которая с радостью отметила, что деревья стали почти в два раза выше.

«Лично я помню каждое деревце, каждый саженец. И теперь смотрю, какой клён растёт быстрее, а какой – отстаёт. У каждого из нас есть свои любимцы. Мой фаворит пока держит планку на хорошем уровне», – смеётся Ирина Генис.

Почти десяток пакетов мусора собрали за час активисты «молодёжки» – это и бытовые отходы, и окурки, и пластиковая одноразовая посуда. Но больше всего трудностей работе сотрудников садово-парковых хозяйств доставляет мишура от новогодних хлопушек и фейерверков, которая длительное время не разлагается, нанося вред окружающей среде, а её количество не позволяет вычистить газоны вплоть до лета. Поэтому в День Земли сотрудники ГЭТ уделили особое внимание, в том числе, и этой проблеме.

Для работников отрасли экологически чистого транспорта ответственное отношение к окружающей среде – не только профессиональная черта, но и привычка повседневной жизни. Создание Аллеи городского электрического транспорта, проведение экологических акций, организация просветительской деятельности – вклад молодёжи ГЭТ во всеобщее дело сохранения нашей планеты.

Кстати, в Международный День Земли, призванный привлечь внимание к проблеме охраны природных ресурсов, сотрудники Горэлектротранса поделились своим мнением в опросе: "Почему важно сажать деревья?"



