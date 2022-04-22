В петербургских трамваях и троллейбусах появился новый формат видеовещания

Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает информационное взаимодействие и обмен опытом в сфере СМИ. Подписывали документ в туристическом трамвае - реплике знаменитого вагона ЛМ-33 прошлого века, антураж которого сегодня гармонично дополнил первый массовый советский телевизор КВН 50-х годов. Он символизировал тему первого совместного проекта в рамках сотрудничества. Речь идет о запуске нового средства массовой информации на мониторах в современных трамваях и троллейбусах – «Петербургский дневник» на транспорте». В конце мероприятия, которое состоялось в день 30-летия АО «Петроцентр», издающего «Петербургский дневник», Денис Минкин презентовал раритетный телевизор генеральному директору АО «Петроцентр», главному редактору «ПД» Кириллу Смирнову.

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«Петербургский дневник» в видеоформате на трамваях и троллейбусах – логичное продолжение информационного партнерства, стартовавшего еще в 2020 году. Тогда печатные номера издания «Петербургский дневник» появились на трамваях маршрутов №№60 и 100, а впоследствии и на видовом трамвайном маршруте №3 в центре города. Теперь материалы «Петербургского дневника» будут доступны и в мультимедийном формате на мониторах трамваев и троллейбусов. Так в год 115-летия петербургского трамвая зарождается новая транспортная традиция – предоставлять пассажирам точный, актуальный и проверенный обзор жизни Петербурга в реальном времени.

«Каждый должен заниматься своим делом: тем, в чём он больше понимает. Горэлектротранс, конечно, по своему профилю больше понимает, как предоставлять транспортную услугу пассажирам и эксплуатировать подвижной состав. А мы искали коллег, которые занимаются креативом - творческих людей, способных интересно освещать жизнь в городе. И вот сегодня, подписывая это соглашение, мы обретаем профессиональных коллег в области подготовки и подачи информации для наших пассажиров», - отметил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Денис Минкин объяснил, что ламповый советский телевизор с водяной линзой к церемонии подписания соглашения поставили в интерьере старинного трамвая ЛМ-33 для того, чтобы можно было фантазийно представить, как бы это сотрудничество выглядело, если бы мониторы стояли тогда, в трамваях прошлого века.

От фантазий сегодня перешли к современной реальности. Теперь ежедневно с раннего утра и до позднего вечера, на сотнях мониторов медиакомплексов в городском электротранспорте, будет транслироваться полезный информационный контент, включающий городские новости, онлайн-трансляции важных событий, а также программы, посвящённые спорту, погоде, недвижимости и развитию Петербурга.

В фокусе внимания будет и сфера культуры. Для этого совместно с Комитетом по культуре запускается проект «Культурный пассажир», рассказал председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол:

«Жители Петербурга смогут получать самую актуальную правдивую честную информацию в общественном транспорте. Информация будет отражать как городскую повестку, так и анонсы культурных мероприятий. Пассажиры из трансляций на мониторах в трамваях и троллейбусах будут узнавать о новых культурных проектах, театральных премьерах, выставках, которые наполняют жизнь нашего города».

Символично, что презентация нового средства массовой информации состоялась в день 30-летия информационно-издательского центра правительства Петербурга «Петроцентр». Сегодня компания выпускает самую массовую и цитируемую городскую газету – «Петербургский дневник», а также выступает оператором и партнером наиболее значимых мероприятий, среди которых особое место занимает Международный Книжный салон и звуковое шоу «Поющие мосты». Юбилею также посвятили пятничный полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости.