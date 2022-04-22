Опрос ко Дню Земли: «Почему я считаю важным сажать деревья?»

ГЭТ озеленяющий. Для работников отрасли экологически чистого транспорта ответственное отношение к окружающей среде - не только профессиональная черта, но и привычка повседневной жизни. 22 апреля, в Международный День Земли, призванный привлечь внимание к проблеме охраны природных ресурсов, сотрудники Горэлектротранса рассказали, приходилось ли им сажать деревья и почему они считают это важным. К слову, Аллея экологически чистого транспорта в Невском районе – это тоже дело рук транспортников, сегодня Молодежный совет ГЭТ работает на своей Аллее и проводит акцию по благоустройству.

Елена Боровикова, помощник директора по безопасности движения Троллейбусного парка № 1

В 2019 году я посадила голубую ель в нашем парке. Мы с председателем профкома Натальей Александровой сдали кровь, и на вырученные деньги купили эту ель. Прочитали, как правильно сажать и какая для неё благоприятная почва. Когда посадили, чувства были необъяснимые, но мы понимали, что сделали доброе дело. Каждый день следили за тем, как она приживается! Ёлочка прижилась, теперь она радует всех работников парка.

Татьяна Кондрахина, кондуктор Трамвайного парка № 7

Я была и октябрёнком, и пионером, и комсомольцем, и членом КПСС. И было много мероприятий, где одним из главных моментов значилась посадка саженцев. Где, что, когда - не запомнилось. Из того, что помню - слива в Новгородской. Сама выбирала саженец на рынке у Нарвской. Сейчас это большое и красивое дерево. А как весной цветет - загляденье!!! Правда, обманули: покупала как «жёлтую медовую», а сливы получились обычные синие, но зато крупные и сладкие. Так что в моем случае - никакой романтики. Всё приземлённо и практично.

Иван Лузгин, водитель Трамвайного парка № 3

В школе я со своими одноклассниками работал в летнем лагере от леспромхоза. Мы там и грядки пололи на больших огородах, и поливали, и территорию прибирали, и ёлочки сажали. В общем, нам прививали любовь к труду, и даже платили за это зарплату! Так что деревьев я в то время довольно много посадил, но, честно говоря, особого смысла в это не вкладывал: маленький был, думал, надо сделать, чтобы просто отвязались (смеётся). А сейчас, наверно, подумал бы: как это несложно и приятно - творить добро!

Александр Коновалов, водитель Службы пути



Стоит он так же юн и так же молод,

Посаженный давненько мной дубок.

Он зелен летом, спит зимою в холод.

Прошло лет десять, вот такой вот срок.

Я сильно поседел за эти годы,

А дуб всего лишь навсего подрос,

Ведь он-то долгожитель у природы.

А сколько мне отмерено? Вопрос

Денис Сафонов, главный редактор «Петербургских магистралей»



Мне несколько раз в жизни доводилось сажать деревья: почти четверть века назад посадили с папой у нашего дома в деревне маленькую ёлочку, сосенку, берёзку и можжевельник. Теперь это очень большие и сильные деревья, которые напоминают мне о моём отце. В 2009 году вместе с коллегами по телеканалу «100 ТВ» посадил ель в Павловском парке, недавно пытался её найти, но так и не смог узнать. А году в 94-м вместе с другими журналистами я участвовал от «Радио Балтика» в посадке липок на аллее Марли в Петергофе, восстанавливаемой после Великой Отечественной войны. Каждый участник акции мог дать деревцу имя. Своё я назвал Ярослава, по имени старшей дочки, вместе с которой и сажал дерево. Тогда Яся была ещё очень маленькой. Все эти годы я помнил о нашей липке, а навестил только в прошлом году. Она стала совсем взрослой, сложно было удержаться от слёз.

Семён Минченков, заместитель директора Трамвайного парка № 5

Дерево я сажал только один раз, это было в 2010 году на субботнике. Посадил саженец берёзы, это наше русское дерево. Испытывал светлые чувства, и думал о том, что на этом участке земли станет красивее и как-то уютнее. Мне интересна судьба посаженного дерева, я раз в год приезжаю на то место и смотрю, как оно растёт и становится всё красивее. Место это находится в Шушарах.

Марина Треус, председатель Молодёжного совета ППО ГУП «Горэлектротранс»

Своё первое и пока единственное дерево я посадила в 2019 году, это был клён. В честь празднования 155-летия конки наш Молодёжный совет организовал высадку деревьев на Аллее экологического транспорта в Невском районе. Так как до этого земельно-посадочными работами я никогда не занималась, конечно, для меня это было необычно, можно сказать даже захватывающе. Каждый год мы приезжаем на эту аллею провести и отметить День Земли, следим за судьбой посаженных нами деревьев, даже проводим там субботники. Ведь, если перефразировать Антуана де Сент-Экзюпери, можно сказать, что ты навсегда в ответе за те деревья, которые ты посадил.

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