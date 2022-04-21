Раритетный троллейбус ЯТБ-2 отправляется на свою первую ретровыставку после реставрации

С 22 по 24 апреля на выставке «Олдтаймер-Галерея» 2022, которая пройдёт в КВЦ «Экспофорум», впервые широкой аудитории представят новый экспонат Экспозиционно-выставочного комплекса городского электрического транспорта. «Ярославский троллейбус» 1938 года (ЯТБ-2, вторая модель) пополнил уникальную коллекцию Горэлектротранса в 2021 году, в год 85-летия петербургского троллейбуса. Троллейбус, найденный 14 лет назад на садовом участке в Ленобласти, и спустя 84 года после выпуска с завода снова на ходу благодаря реставраторам ЭВК ГЭТ. Участниками ретровыставки в «Экспофоруме» в эти выходные станут также рама послевоенного троллейбуса МТБ-82Д и троллейкар КТГ-1.

Все эти экспонаты объединяет одно – абсолютная уникальность. В случае с ЯТБ-2 можно утверждать, что петербургский Горэлектротранс владеет последним существующим в мире троллейбусом этой серии.

Рассказываем подробнее об экспонатах и мероприятии по ссылке.