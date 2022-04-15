26 апреля Горэлектротранс проводит гарантированное собеседование

26 апреля 2022 года, во вторник, петербургский Горэлектротранс проводит гарантированные собеседования в Агентстве занятости населения Красносельского района.

Такой формат подразумевает гарантированную возможность очного прохождения собеседования с представителями работодателя непосредственно на мероприятии. В ходе собеседования работодатель представляет своё предприятие, рассказывает об открытых вакансиях, требованиях к кандидатам, условиях работы, социальных гарантиях и проч. Кандидаты – рассказывают о себе, задают интересующие вопросы. По итогам общения обе стороны принимают решение о дальнейшем взаимодействии.

Участие в гарантированном собеседовании – хорошая возможность для людей, активно ищущих работу, быстро пройти собеседование, по сути, без предварительного отбора по резюме, что позволяет сэкономить время на ожидание отклика от работодателя.

Данные мероприятия давно показали свою эффективность и для работодателя, в частности, для Горэлектротранса. По итогам встреч предприятие формирует базу потенциальных сотрудников, из которых многие в дальнейшем устраиваются на работу в Горэлектротранс.

В настоящее время на предприятии открыто более 100 вакансий, в том числе на позиции учеников водителей трамвая и троллейбуса. С «горящими вакансиями» можно ознакомиться по ссылке. Полный перечень вакансий размещен здесь.

Дата: 26.04.2022 (вторник)

Время: 14:00-16:00

Место проведения: Агентство занятости населения Красносельского района (ул. Пограничника Гарькавого, 36, корп. 1)