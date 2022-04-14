В Василеостровском трамвайном парке реконструировали день пуска блокадного трамвая 15 апреля 1942 года

Петербургский Горэлектротранс отмечает 80-летие возобновления пассажирского трамвайного движения в блокадном Ленинграде. Как встречали ленинградцы свой живой звенящий пассажирский трамвай - со слезами, с улыбками, с криками «Ура!», с надеждой, испытывая подъем духа - сегодня показали в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ на Васильевском острове. Здесь подготовили постановку-реконструкцию «Пуск блокадного трамвая весной 1942 года». В ней приняли участие реконструкторы из сообщества «Рекон СПб» и воспитанники Военно-патриотического клуба «Победа» при Музее «Битва за Ленинград», с которым Горэлектротранс 13 апреля подписал соглашение о сотрудничестве.

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День 80-летия пуска блокадного трамвая в старейшем в городе Василеостровском трамвайном парке начался с возложения цветов к мемориальной доске в честь подвига блокадных трамвайщиков. Примечательно, что она установлена на доме №79 по Среднему проспекту, где в 1943 году родился Константин Михайлович Шпиллер, сын директора Василеостровского трамвайного парка. Сегодня Константин Михайлович пришёл на встречу с воспитанниками ВПК «Победа» и членами Молодежного совета Первичной профсоюзной организации Горэлектротранса, поделился воспоминаниями об отце и его коллегах-трамвайщиках, которые часто собирались у них дома. Также ветеранов и работников предприятия на церемонии возложения цветов поздравил заместитель директора Горэлектротранса по организации перевозок и управлению на транспорте Евгений Власов.

Антураж для постановки-реконструкции создала уличная экспозиция перед депо, включающая подлинные трамваи военных лет ЛМ-33, МС, грузовой моторный вагон ГМу и экспонаты музея «Битва за Ленинград» – автомобиль ГАЗ 67, мотоцикл М-72, грузовик ЗИС-5. Также специально к юбилейной дате сотрудники Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ воссоздали заграждение-декорацию с надписью "Тихий ход" по трамвайной фотографии военного времени.

Участникам действия, главными из которых стали гости Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ, была предоставлена уникальная возможность ощутить себя пассажирами первого пассажирского трамвая, вышедшего на улицы Ленинграда 15 апреля 1942 года, «познакомиться» с Ефросиньей Федоровной Агаповой – вагоновожатой блокадного трамвая, увидеть тот самый проездной билет за 15 копеек.

Напомним, что за всю историю своей службы трамвай в нашем городе останавливался лишь однажды – зимой 1941-1942 годов, когда перебои с электроэнергией сделали невозможным регулярное движение электротранспорта. Уже к 8 марта 1942 года на линию вернулись первые грузовые трамваи, они подготовили инфраструктуру для пуска пассажирского движения, которое возобновилось 15 апреля 1942 года.

Декорация к реконструкции 2022 года Заграждение, предупреждающее об опасном месте, где лежит неразорвавшаяся бомба. На углу ул. Марата и пр. 25 Октября. Б. Кудьяров. 1943 г.

Также в честь 80-летия пуска блокадного трамвая состоялось торжественно-памятное мероприятие на Пискарёвском мемориальном кладбище с участием ветеранов и руководства Горэлектротранса и 300 школьников учебных заведений Санкт-Петербурга. В память о подвиге блокадных трамвайщиков школьники принесли на Аллею памяти к стеле погибшим работникам ТТУЛ трамвай из живых цветов.

Помимо этого, 15 апреля для пассажиров рейсовых трамваев и троллейбусов звучит «Ленинградская симфония» Дмитрия Шостаковича, первому исполнению которой в 2022 году также исполняется 80 лет. Легендарное произведение транслируется в разных районах города в современном подвижном составе, который отличается большей бесшумностью и современными техническими возможностями. Музыкально-памятную акцию СПб ГУП «Горэлектротранс» проводит совместно с Государственной филармонией для детей и молодёжи.