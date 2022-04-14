В память о подвиге блокадных трамвайщиков школьники принесли на Пискаревское мемориальное кладбище трамвай из живых цветов

В день 80-летней годовщины пуска блокадного трамвая на Пискаревском мемориальном кладбище состоялось торжественно-памятное мероприятие. Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин вместе с ветеранами предприятия встретились со школьниками и рассказали о значении пуска пассажирского трамвая в осажденном Ленинграде и вкладе трамвайщиков в Великую Победу. Активное участие в подготовке памятного мероприятия приняла школа № 543 Московского района. Всего же колонна состояла из 300 школьников учебных заведений Московского, Калининского, Адмиралтейского, Выборгского и Невского районов. Возглавила колонну рота почётного караула в составе воспитанников кадетских классов.

Фото:

Школьники вместе с ветеранами возложили венки и цветы к монументу Мать-Родина и почтили память павших минутой молчания у Вечного огня. Затем ребята представили творческую программу и выступили со стихами военных и послевоенных лет. В своём выступлении школьники показали, как важен был трамвай для всех жителей Ленинграда и как тяжело было пережить четыре месяца без него в условиях тяжёлой и суровой блокадной зимы. С каким счастьем и трепетом люди встречали первый «оживший» трамвай, ведь если трамвай жив, значит, живёт и надежда.

Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин в своём приветственном обращении к школьникам подчеркнул, что сегодня в истории Ленинграда день радостный, он стоит того, чтобы во время Акции Памяти улыбаться и даже смеяться – сегодня это можно, сегодня поехал трамвай! Директор ГЭТ поблагодарил ребят, что несмотря на холод они пришли поклониться транспортникам и всем нашим предкам, погибшим в Ленинграде:

«Вы здесь можете ещё и немножко задуматься (на кладбище для этого приходят), попробовать понять: а как это произошло? Каким образом здесь оказались полмиллиона человек, кто это сделал, зачем, как «цивилизованная» Европа 80 лет назад убила сотни тысяч женщин, стариков и детей? Подумать о том, что, может быть, если бы в Советском Союзе тогда поверили в реальность угрозы от Гитлера и подготовились бы, а, может быть, и ударили бы первыми, то кладбище могло бы быть поменьше. Я хочу сказать, что на кладбище обычно принято стоять с грустными лицами и скорбить, но сегодня такой день, в который в далёком 1942 году в апреле в Ленинграде люди смеялись. Смеялись, улыбались и радовались, потому что на улицах появился трамвай - после долгой и тяжёлой зимы 1941 года, после огромного количества жертв появился трамвай. А немцы, наблюдая за этим, обалдевали и не понимали, как это может быть: город «умер», а трамвай весело едет по улицам и все смеются», - отметил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Для Аллеи Памяти, где расположена стела в память о работниках Трамвайно-троллейбусного управления, погибших в годы войны, школьники сделали трамвай из живых цветов. Таким образом они показали роль пассажирского трамвая в блокаду: пока жив трамвай - город жив.

Также сегодня в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ на Васильевском острове к мемориальной доске в честь подвига блокадных трамвайщиков возложили цветы и представили постановку-реконструкцию «Пуск блокадного трамвая весной 1942 года» для ветеранов и молодежи Горэлектротранса. В постановке приняли участие реконструкторы из сообщества «РЕКОН СПБ» и воспитанники Военно-патриотического клуба «Победа» при Музее «Битва за Ленинград», с которым 13 апреля Горэлектротранс подписал соглашение о сотрудничестве.

Помимо этого, 15 апреля для пассажиров рейсовых трамваев и троллейбусов звучит «Ленинградская симфония» Дмитрия Шостаковича, первому исполнению которой в 2022 году также исполняется 80 лет. Легендарное произведение транслируется в разных районах города в современном подвижном составе, который отличается большей бесшумностью и современными техническими возможностями. Музыкально-памятную акцию СПб ГУП «Горэлектротранс» проводит совместно с Государственной филармонией для детей и молодёжи.