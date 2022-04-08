«Ленинградская симфония» прозвучит в трамваях и троллейбусах Петербурга в честь 80-летия пуска блокадного трамвая

15 апреля, в день 80-летия возобновления трамвайного движения в блокадном Ленинграде, для пассажиров трамваев и троллейбусов прозвучит «Ленинградская симфония» Дмитрия Шостаковича, первому исполнению которой в 2022 году также исполняется 80 лет. Легендарное произведение будет транслироваться в разных районах города в современном подвижном составе, который отличается большей бесшумностью и современными техническими возможностями. Музыкально-памятную акцию СПб ГУП «Горэлектротранс» проводит совместно с Государственной филармонией для детей и молодежи.

В эту пятницу петербургский Горэлектротранс и жители города встречают 80-летие возобновления трамвайного движения в блокадном Ленинграде. Чем пассажирский трамвай был для ослабленных и изможденных голодом ленинградцев в наши дни трудно себе представить, но понять это можно по одной ёмкой фразе свидетеля тех трагических событий, труженика Энергохозяйства ТТУЛ Л.А. Сена: «Трамвай, как хлеб, им нужен был…».

В честь 80-летия пуска блокадного трамвая в осажденном Ленинграде 15 апреля 1942 года в городском электротранспорте прозвучит «Ленинградская симфония» Дмитрия Шостаковича, в которой композитор запечатлел образ сражающей страны.

Примечательно, что в 2022 году наряду с трамвайной годовщиной 80 лет исполняется первому исполнению Симфонии №7 в блокадном Ленинграде: ленинградская премьера состоялась 9 августа 1942 года.

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