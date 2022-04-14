Горэлектротранс примет участие в проекте «Диалоги/Диалоги»

16 апреля на площадке КВЦ «Экспофорум» состоится панельная дискуссия «Роль культуры в современном обществе: диалог поколений» в рамках проекта «Диалоги/Диалоги», ориентированного на молодёжь 14-18 лет. Одним из спикеров выступит начальник сектора по набору персонала СПб ГУП «Горэлектротранс» Ольга Меньшикова.

Она расскажет аудитории о карьерных возможностях, которые открывает ГЭТ для молодых людей, таких как: прохождение учебной практики, профессиональное обучение в Учебно-курсовом комбинате предприятия, программа Кадрового резерва и др.

Пока ребята не приняли решение о своём будущем трудовом пути, их всегда будут рады видеть на ознакомительных встречах в структурных подразделениях предприятия и, конечно, на экскурсиях в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ.

Начало: 17:00, залы Е1-Е2

Окончание: в 18:30

Вход на панельную дискуссию свободный.

Панельная дискуссия будет предшествовать концертной программе «Какая-то странная вечность…», приуроченной ко дню памяти А.С. Пушкина, в исполнении солистов Государственной филармонии для детей и молодёжи, Симфонического оркестра Ленинградской области и др.

Начало концерта: 19:00. Билеты можно приобрести на сайте КВЦ «Экспофорум». Участникам панельной дискуссии предоставляется скидка 60% на покупку билетов.

Мероприятие проходит в рамках сотрудничества СПб ГУП «Горэлектротранс» и Государственной филармонии для детей и молодёжи.