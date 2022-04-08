Петербургский Горэлектротранс будет сотрудничать с Музеем «Битва за Ленинград»

В преддверии 80-летия пуска блокадного трамвая в осажденном Ленинграде директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и директор Музея «Битва за Ленинград» Олег Тиберия подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство будет направлено на популяризацию истории транспортного предприятия и подвига ленинградских трамвайщиков, которые даже в условиях блокады, обстрелов и бомбежек продолжали служить пассажирам и обеспечивать работу трамвая в городе.

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15 апреля петербургский Горэлектротранс встретит 80-летнюю годовщину возобновления трамвайного движения в осажденном Ленинграде. На церемонии подписания соглашения директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин отметил важность популяризации истории старейшего транспортного предприятия среди молодежи, включая особенный период блокады, когда город выстоял в том числе благодаря работе трамваев:

«Мы к истории Горэлектротранса во время блокады относимся очень трепетно и бережно. В этой связи сотрудничество с нашими коллегами, с профессиональными музейщиками очень важно, и я думаю, что мы получим синергию от нашего взаимодействия. Молодежи очень важно знать и понимать историю своей страны, своего города. А понять это сейчас очень важно, понять именно в наше время, что такое стойкость, что такое мужество и что такое любовь к Родине. В наши непростые времена, когда солдаты наши сражаются на известных фронтах. История Петербурга в этом плане очень показательна», - сказал Денис Минкин

Память о роли пассажирского трамвая и его вкладе в Великую Победу в военное время хранит уникальная трамвайная коллекция Экспозиционно-выставочного комплекса петербургского Горэлектротранса на Васильевском острове. В ней представлены подлинные трамваи серии МС, ЛМ-33 и грузовой моторный ГМу, которые были свидетелями и участниками событий военных лет.

Цель партнерства с всеволожским Музеем «Битва за Ленинград» - расширить географию технических музеев, популяризующих историю блокадного трамвая.

Сотрудничество с Музеем «Битва за Ленинград» предполагает стратегическое партнерство, изучение и популяризацию истории техники; выявление, отбор и сохранение предметов техники, патриотическое воспитание и проведение совместных проектов.

Первым таким проектом станет программа к 15 апреля, ко дню 80-й годовщины возобновления трамвайного движения в блокадном Ленинграде. В Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ представят постановку-реконструкцию «Пуск блокадного трамвая весной 1942 года» с участием подлинного блокадного трамвая МС и техники музея «Битва за Ленинград».

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