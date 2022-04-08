Информация для соискателей о кадровых мероприятиях 14 апреля

Петербургский Горэлектротранс проводит ряд встреч с будущими соискателями, желающими начать карьеру на предприятии.

Первая встреча ориентирована на подрастающее поколение транспортников. Она состоится 14 апреля 2022 года в 16:30 в Академии транспортных технологий в рамках Дня открытых дверей. В программе – экскурсия по Академии, презентация учебного процесса и перспектив дальнейшего трудоустройства в ведущие предприятия отрасли, среди которых особое место занимает петербургский Горэлектротранс, реализующий в настоящее время 8-летнюю программу развития «Сохраняя историю, движемся в будущее».

Предприятие продемонстрирует видеоролик будущим абитуриентам о первых шагах по трудоустройству в ГЭТ, которые можно сделать еще будучи студентом, как наиболее комфортно и успешно войти в профессию. Участники мероприятия узнают о возможностях не только карьерного роста, но также и профессионального обучения на востребованные предприятием профессии с дальнейшим гарантированным трудоустройством.

Дата: 14.04.2022

Время: 16:30

Место проведения: СПб ГБПОУ «Академия транспортных технологий», ул. Салова, д. 63

В онлайн формате в этот же день будет организована вторая встреча с представителями Управления по персоналу Горэлектротранса. Она пройдёт под эгидой Ярмарки вакансий «Энергия молодёжи». В Ярмарке примут участие работодатели Санкт-Петербурга, ориентированные в том числе на молодых специалистов, выпускников, студентов, людей без опыта работы.

В 13:10 состоится прямое включение с сотрудниками Горэлектротранса. В рамках видеовстречи все желающие смогут получить актуальные вопросы, касающиеся трудоустройства на предприятие: перечень вакансий, требования к кандидатам, социальные гарантии, как записаться на собеседование и как скоро можно выйти на работу и др.

Тех, кого заинтересовала работа в ГЭТ, смогут пройти индивидуальное онлайн собеседование. Для этого необходимо предварительно записаться по ссылке.

Трансляция будет вестись на сайте и в социальных сетях.

Дата: 14.04.2022

Время: 13:10

Место проведения: удобное для вас (онлайн формат).

С перечнем открытых в ГЭТ вакансий можно ознакомиться по ссылке.