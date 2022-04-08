15 апреля исполняется 80 лет со момента возобновления пассажирского трамвайного движения в блокадном Ленинграде. За всю историю своей работы трамвай в городе останавливался лишь однажды – зимой 1941-1942 годов, когда перебои с электроэнергией сделали невозможным регулярное движение электротранспорта. Уже к 8 марта 1942 года на линию вернулись первые грузовые трамваи, они подготовили инфраструктуру для пуска пассажирского движения, которое возобновилось 15 апреля 1942 года. Пассажирский трамвай позволял беречь драгоценные жизненные силы, а его возвращение для ленинградцев стало символом надежды и веры в Победу. К 80-летию пуска блокадного трамвая вспоминаем его историю и хронику событий суровых военных лет.

1941 год. Ленинградский трамвай накануне Великой Отечественной войны

К 1941 году ленинградский трамвай демонстрировал пиковые показатели за всё время своего существования. Ежедневно по 42 маршрутам курсировали 750–800 поездов (1835 вагонов). Маршрутная сеть насчитывала свыше 700 км и соединяла все районы города таким образом, чтобы обеспечить пассажирам поездки без пересадок. В начале 1941 года приступили к строительству ряда новых линий, проектированию сразу нескольких парков. Но война помешала осуществиться этим планам.

1941 год. Первые дни войны

С первых дней войны ленинградский трамвай был неизменным помощником горожан:

в течение первого года войны под перевозку было подано 2006 вагонов и перевезено 230 тыс. бойцов;

в блокаду для перевозки раненых было совершено 3994 рейса санитарных вагонов;

за четыре месяца 1941 года подано 388 вагонов для перевозки почты;

до конца 1941 года трамвай перевёз 2 300 тонн спецгрузов и 76 636 куб. м песка для противопожарный мероприятий (в 4 раза больше годовой программы).

1941-1942 годы

Ограничение отпуска электроэнергии для трамваев привело к значительному уменьшению ежедневного выпуска вагонов на линию:

- ноябрь 1941 года – 1580 вагонов;

- декабрь 1941 года – 1208 вагонов.

9 декабря восемь трамвайных маршрутов были упразднены. 3 января 1942 года пассажирский трамвай остановился. 52 поезда остались на линии и до парка не добрались.

28 февраля-8 марта 1942 года

Когда положение с электроэнергией улучшилось, 28 февраля 1942 года горком ВКП (б) постановил открыть с 10 марта грузовое трамвайное движение. Грузовые поезда должны были помочь ленинградцам в очистке города от мусора, снега и нечистот, скопившихся на улицах и во дворах в первую блокадную зиму и угрожавших городу эпидемиями.

Грузовой трамвай вышел на улицы Ленинграда на 2 дня раньше – 8 марта. Трамвайщики смогли привести в рабочее состояние контактную и путевую сеть.

Благодаря участию грузового трамвая в чистке блокадного города за 20 дней с улиц было вывезено около 1 млн тонн мусора, нечистот и льда.

15 апреля 1942 года

После пуска грузового трамвая предстояло решить важную задачу – открыть движение пассажирского транспорта.

Первые пять маршрутов (№№ 3, 7, 9, 10, 12) из шести действующих парков должны были выйти на улицы города 15 апреля.

И это случилось! На улицах Ленинграда зазвенел трамвайный звонок! 15 апреля 1942 года Ефросинья Фёдоровна Агапова вывела первый трамвай из трампарка имени Блохина (Трамвайный парк № 3).

Михаил Хрисанфович Сорока, начальник Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома (ТТУЛ) во время блокады Ленинграда, «командир блокадного трамвая» в своей книге «Фронтовой трамвай» приводит воспоминание жительницы Веры Ивановны Павловой: «Я работала санитаркой в эвакогоспитале № 68 на углу Большой Пушкарской. Ни воды, ни света. И вот в такой палате почти умирающие вдруг закричали: “Ребята, победа! Ур-р-р-а! Ур-р-р-а!” Это был апрель 1942 года, по-моему, 15 апреля. И полезли, кто как мог, к окнам. Оказывается, зазвенел трамвайный звонок и прошёл трамвай, который всю зиму стоял на Большом проспекте. Если бы вы видели, сколько было радости!».

«Потери» трамвая

За годы блокады был нанесён ущерб 5 трамвайным паркам, 3 подстанциям; 2 подстанции полностью выбыли из строя. 38 артиллерийских снарядов упали на территорию центральных вагоноремонтных мастерских.

Всего за это время зарегистрировано свыше 1050 непосредственных попаданий снарядов и бомб в хозяйства трамвая, разрушено более 450 км трамвайной контактной сети, 40 км кабельной сети, 1065 вагонов и 25 зданий.

Общий ущерб составил 14 761 102 руб. или около четверти всей стоимости основных фондов Трамвайно-троллейбусного управления Ленинграда.

В наши дни память о подвиге трамвайщиком блокадного Ленинграда и вкладе блокадного трамвая в приближение Великой Победы увековечена в Ленинградском сквере, где в год 100-летия трамвая установлен памятник Блокадному трамваю. Также каждый год на Алее Памяти Пискаревского мемориального кладбища, где установлена стела в память о погибших работниках ТТУЛ, проводятся торжественно-траурные мероприятия с участием всех поколений транспортников. Ежедневным напоминанием о роли трамвая в судьбе города стал туристический маршрут, на котором работает реплика легендарной модели ЛМ-33. Эти вагоны работали на линии с пассажирами, а также использовались в качестве санитарных трамваев для перевозки раненых.

В подготовке были использованы материалы из книг:

«Ленинградский трамвай. 1941-1945», Ю.Н. Горлин и др., 1995 г.

«Фронтовой трамвай», М.Х. Сорока, 2015 г.