К 15-летию закладки памятника Блокадному трамваю на проспекте Стачек

Приказ о закладке памятника был издан в Горэлектротрансе 9 апреля 2007 года, в год 100-летия петербургского трамвая. А торжественную церемонию закладки приурочили к 65-й годовщине возобновления трамвайного движения в блокадном Ленинграде 15 апреля 1942 года. У выезда из Трамвайного парка № 8 в этот день собрались ветераны и работники предприятия, директора трамвайных и троллейбусных парков. На церемонию прибыл музейный вагон МС, работавший на улицах блокадного города.

Вспоминает житель блокадного Ленинграда Юрий Иванович Семёнов:

«Я работал тогда в 8-м трамвайном парке, и, конечно, тоже был на этой торжественной церемонии, по традиции читал стихи ленинградского поэта Анатолия Молчанова, посвящённые ленинградской Победе, я всегда читаю их на таких мероприятиях. Погода в тот день была не очень холодная и не очень тёплая: не такая как сейчас, снега не было, немножко проглядывало солнышко через облачка. Народу было много, человек двести – жители Кировского района, работники парка, школьники, все с цветами. Помню, зачитали поздравление от тогдашнего губернатора Валентины Матвиенко».

Ю.И. Семёнов выступает на церемонии закладки памятника

Закладке памятника предшествовал соответствующий приказ от 9 апреля 2007 года. А на постамент вагон МС с военной фотохроникой на окнах встал спустя всего 5 месяцев: 8 сентября, в годовщину начала осады Ленинграда. Правда, это был уже не тот трамвай, который участвовал в церемонии закладки: для памятника специально отреставрировали другой вагон, с конца 60-х – начала 70-х годов использовавшийся в качестве служебного.

Место для установки памятника было выбрано неслучайно: в сентябре 1941-го года из ворот трамвайного парка им. Котлякова были выведены десять трамвайных вагонов. Их наполнили мешками с песком, опрокинули и перегородили Петергофское шоссе - как последний рубеж обороны.

Открытия памятника Блокадному трамваю много лет добивался Михаил Сорока – начальник Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома в годы Великой Отечественной войны. Увековечение памяти блокадного труженика было мечтой Михаила Хрисанфовича, о чём он писал в своей книге «Фронтовой трамвай»:

«Я его отчётливо вижу на пьедестале, высеченном из карельского гранита. Как знамя, гордо поднята на крыше его дуга. Вот сейчас она коснётся проводов, оживёт двигатель, и вновь помчится по стальной колее звонкоголосый и неутомимый труженик-трамвай! Труженик и воин! … Нет пока такого памятника в нашем городе. Есть мемориалы и комплексы, увековечившие подвиги защитников Ленинграда. Стоят на пьедесталах танки, пушки, самолёты. Водружён на гранит и поднятый со дна Ладоги грузовик – один из тех, что возили нам хлеб по Дороге жизни. Но нет памятника фронтовому трамваю».

Об этой мечте Михаила Сороки вспоминает и его внучка Виктория Медведева:

«Его мечтой был памятник блокадному трамваю, но, увы, дедушка не застал время, когда его установили. Мы рады, что сейчас этот памятник есть – одна мечта дедушки сбылась».

«Для него трамвай всегда оставался главным делом жизни». Интервью с внучкой Михаила Сороки

До открытия памятника Блокадному трамваю Михаил Сорока не дожил, однако жива память о «командире блокадного трамвая», благодаря которому вот уже 15 лет в блокадные даты все поколения горожан ежегодно собираются в Ленинградском сквере. Такое название было присвоено зелёной зоне вдоль выезда из Трамвайного парка № 8 летом 2020 года.

Ю.И. Семёнов на церемонии закладки памятника Кадр из документального фильма «Там, где проложен путь». Реж. П. Медведев, 2012 г.

Напомним, 15 апреля 2022 года исполняется 80 лет с момента пуска блокадного трамвая в осаждённом Ленинграде.

В публикации использованы фотографии из семейного архива Ю.И. Семёнова