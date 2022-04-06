Петербургский Горэлектротранс вошёл в состав Международной ассоциации «Метро»

7 апреля на заседании Совета Международной ассоциации «Метро» петербургский Горэлектротранс включён в состав Ассоциации, а директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин стал членом Совета Ассоциации. Ранее начальник Московского метрополитена Виктор Козловский, в чьём ведении находится московский трамвай, вошёл в Правление Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ), президентом которой является Денис Минкин.

Когда московские трамваи передали в ведение ГУП «Московский метрополитен» директор СПб ГУП «Горэлектротранс», президент МАП ГЭТ Денис Минкин выступил с инициативой соединить опыт профессионалов всего уличного и внеуличного электротранспорта. Для этого было принято решение о сотрудничестве и неформальном объединении Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта и Международной ассоциации «Метро». Фактически эти намерения закрепились зеркальным вхождением руководителей ГУП «Московский метрополитен» и СПб ГУП «Горэлектротранс» в состав ассоциаций, что позволит реализовывать единую политику в области развития всего электротранспорта.



По словам директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина в сложное время коллеги должны объединяться, вместе сложности метро и ГЭТ преодолеть легче:

«Теперь мы можем выражать интересы всей электротранспортной отрасли страны, как наземного, так и внеуличного подземного транспорта. Это даёт возможность проводить совместную политику по фундаментальным общим вопросам - интересы работников, законодательная инициатива, профессиональные стандарты, появление новых профессий на будущее, переобучение, вопросы транспортной и иной безопасности. Также в сложное для страны время санкционной борьбы оптимальным образом закрывать вопросы поставщиков, запчастей, комплектующих».



Отметим, что решению о сотрудничестве предшествовала серия встреч с руководством крупных метрополитенов, в том числе московского метро, управляющего московским трамваем. Также инициативу поддержал начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин, понимая сходство научно-технологических, производственных и управленческих задач предприятий внеуличного и наземного электротранспорта.