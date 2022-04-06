В петербургском Горэлектротрансе проходит месяц чистоты

С началом апреля в Горэлектротрансе стартовал месяц чистоты. Капризы погоды вносят свои коррективы в процесс подготовки подвижного состава к выходу на линию, которому традиционно в межсезонье уделяется особое внимание. Обычно с началом апреля при трамвайных парках дополнительно запускаются уличные моечные комплексы, которые позволяют совместить процесс мойки с проездом по парку. Но пока температура не позволяет расконсервировать сезонные мойки, подвижной состав продолжают мыть и проводить дезинфекцию непосредственно в депо.

Весь транспорт, который выходит на линию, обязательно проходит мойку кузова и салона, а также санитарную обработку салонов с использованием специализированных средств, рекомендованных Роспотребнадзором. Дезинфекция подвижного состава проводится вне зависимости от сезона. Обрабатываются все контактные поверхности.

Процесс санитарно-гигиенической обработки электротранспорта состоит из нескольких основных этапов: сначала с трамваев и троллейбусов смывают поверхностную грязь водой, потом борта тщательно моют пенным раствором, затем дезинфицируют салоны и все контактные поверхности, используя распылители, генератор холодного тумана и обрабатывая поверхности вручную.

В рамках месяца чистоты в трамвайных и троллейбусных парках также обновляют окраску подвижного состава.