Работники ГИБДД обсудили вопросы безопасности дорожного движения в Троллейбусном парке № 3

В Троллейбусном парке № 3 состоялось профилактическое занятие, посвящённое безопасности дорожного движения. С лекцией перед линейным персоналом выступили сотрудники ОГИБДД УМВД РФ по Невскому району.

Старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Вадим Гундосов проинформировал о статистике дорожно-транспортных происшествий в городе, о наиболее проблемных местах в части безопасности дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД обратили особое внимание водителей на необходимость соблюдения скоростных режимов и культуры вождения, что повышает безопасность пассажиров и позволяет избежать падений в салоне подвижного состава. Во многом это зависит от водителей стороннего транспорта – дорожные полицейские заверили, что по этому вопросу с автомобилистами ведётся регулярная плановая работа.

Помощник директора Троллейбусного парка № 3 по безопасности движения Мария Элиасштам и заместитель директора парка по организации перевозок Алексей Боршин напомнили линейным работникам о необходимости контроля поведения детей на дороге и на транспорте, что особенно актуально в весенне-летний период.