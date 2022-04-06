Студентов ГАСУ пригласили на работу в ГЭТ после преддипломной практики

Представители петербургского Горэлектротранса приняли участие в Днях карьеры Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПб ГАСУ). Состоялась встреча со студентами двух факультетов: «Технология транспортных процессов» и «Техносферная безопасность». Их выпускники могут прийти на работу в ГЭТ диспетчерами, экологами, специалистами по охране труда и безопасности дорожного движения.

Заместитель директора предприятия по организации перевозок Евгений Власов рассказал студентам о программе развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее», в рамках которой до 2028 года ожидается полное обновление подвижного состава и инфраструктуры ГЭТ. Также в рамках этой программы разрабатывается единая система диспетчеризации Горэлектротранса, которая потребует притока на предприятие молодых специалистов.

«Сейчас мы наблюдаем процесс масштабной цифровизации транспортной отрасли во всех её направлениях – от подвижного состава до диспетчеризации. В связи с этим предприятию очень нужны молодые, креативные специалисты, которые могли бы соответствовать новому высокотехнологичному уровню развития ГЭТ», - обратился к студентам Евгений Власов.

Начальник сектора по набору персонала Горэлектротранса Ольга Меньшикова ознакомила ребят с профильными направлениями работы в ГЭТ: для ГАСУ это в первую очередь организация перевозок и охрана труда. Также студентам рассказали об актуальных вакансиях и специальных бонусах для молодых работников. Их предусматривают действующие в Горэлектротрансе «Положение о молодом специалисте», «Положение о выпускнике», «Положение о наставничестве», «Положение о кадровом резерве».

Ребята, в свою очередь, интересовались графиком и условиями работы, возможностью прохождения преддипломной производственной практики в службах, трамвайных и троллейбусных парках. Студентам рассказали, что эту возможность даёт «Договор о практике и взаимодействии», заключённый между Горэлектротрансом и ГАСУ. А для того, чтобы будущие транспортники могли заранее ознакомиться со своими рабочими местами, их пригласили перед практикой посетить с экскурсией интересующие подразделения предприятия.

Начальник отдела охраны труда Горэлектротранса Наталья Королёва сообщила студентам, что вопросы здоровья работников и сохранения окружающей среды входят в число приоритетных в деятельности предприятия, и рассказала, как строится в ГЭТ работа в этом направлении.

Добавим, Дни карьеры СПб ГАСУ - это ежегодный цикл карьерных мероприятий на площадке вуза и онлайн-ярмарка вакансий. В мероприятиях принимают участие государственные структуры, ведущие российские и международные компании.