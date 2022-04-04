Кондуктор Горэлектротранса Ольга Петрова победила в городской премии «Город в лицах»

4 апреля в Театре юного зрителя им. А.А. Брянцева состоялась церемония награждения первой городской социальной премии «Город в лицах». Победителем в номинации «Лучший кондуктор» стала Ольга Фёдоровна Петрова – старший кондуктор троллейбусного парка № 6 петербургского Горэлектротранса.

Фото:

В профессию Ольгу Петрову привёл счастливый случай: «Я ехала в троллейбусе, в то время только приехала в Петербург и активно искала работу. В дороге разговорилась с кондуктором, тоже по имени Ольга, она и посоветовала мне стать кондуктором. И сразу как-то всё сложилось», – делится Ольга. «Если кондуктор в хорошем расположении духа, улыбается – то и пассажир, даже если был не очень довольный, посмотрит и скажет: «Ой, вы такая довольная, счастливая, и мне тоже улыбаться хочется!», – добавляет кондуктор Ольга Петрова.

Награду Ольге Петровой вручил председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Андрей Левакин. «Хотел бы сказать, что эта номинация показывает лицо общественного транспорта. Это тот человек, который встречает нас в начале дня, и с ним мы заканчиваем день», – отметил глава КРТИ.

«Ольга Фёдоровна – очаровательная женщина и настоящий профессионал. Я должен сказать, что большинство сотрудников Горэлектротранса интересные, содержательные люди, ответственно и качественно выполняющие свою работу, любящие свой город и пассажиров. С таким коллективом, как у нас, любые задачи нипочём. В том числе огромная, принятая городом программа развития электротранспорта», – поздравил с победой Ольгу Петрову директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Также Денис Минкин, инженер-электрик по образованию, принял участие в церемонии награждения Лучшего работника в сфере эксплуатации и ремонта электрооборудования. Им стал электромонтёр по ремонту и обслуживанию оборудования 4-го разряда «ТЭК СПб» Алексей Кашко. «Без электричества была бы невозможна наша сегодняшняя жизнь, в том числе и работа электротранспорта. Я с большим уважением и гордостью жму руку людям, посвятившим себя этой непростой профессии», – отметил Денис Минкин, поздравляя победителя.

Премия «Город в лицах» организована изданием «Петербургский дневник» при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. Её участники – люди, которых мы видим каждый день – учителя, социальные работники, детские тренера, работники паркового хозяйства, кондуктора… Это неравнодушные люди, профессионалы своего дела, влюблённые в свою работу.