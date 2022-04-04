Студентов Учебно-курсового комбината ГЭТ обучают навыкам работы с маломобильными пассажирами

В Учебно-курсовом комбинате петербургского Горэлектротранса прошло практическое занятие по взаимодействию с маломобильными группами населения. Участие в обучении приняли студенты УКК – будущие водители трамвая и троллейбуса. Эта тема входит в учебный план, однако практические навыки важно отработать ещё до выхода на линию. Благодаря таким занятиям водители лучше понимают потребности людей с ограниченными возможностями. Осваивать практические аспекты этой темы будущим водителям помогали представители центра по подготовке специальных собак «Симаргл» и объединения собак-проводников «Невский проводник».

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В ходе обучения для студентов УКК моделировали различные ситуации, связанные с поездкой маломобильных пассажиров на общественном транспорте: посадка и высадка, оплата проезда, перемещение по салону, коммуникация с линейной бригадой. Чтобы не причинить вред маломобильному пассажиру и сделать его поездку в общественном транспорте безопасной, необходимы знания точных алгоритмов поведения и отработанные навыки.

«Я сам работал в парке, и хочу обратить ваше внимание на важность этой темы, - обратился к учащимся заместитель начальника Службы движения – начальник отдела эксплуатации Роман Сочнев. – Подготовка водителя к работе начинается с приёмки подвижного состава. Это и аппарели, и система “Говорящий город”, и устройства, позволяющие зафиксировать на средней площадке инвалидное кресло. Но самое главное – это ваши человеческие качества».

Для того, чтобы будущие водители смогли лучше понять нужды маломобильных пассажиров, для них провели деловую ролевую игру: студенты при помощи коллег садились и выходили из троллейбуса с завязанными глазами и белой тростью, заезжали в салон на коляске.

Ещё одна задача обучения: отработка навыков взаимодействия на транспорте с собаками-поводырями, поэтому занятие прошло совместно с Северо-западным центром по подготовке специальных собак «Симаргл» и объединением собак-проводников «Невский проводник». Кстати, 27 апреля будет отмечаться Международный день собаки-проводника.

Занятия по обучению студентов Учебно-курсового комбината работе с маломобильными пассажирами будут продолжены.

Отметим, что повышение доступности подвижного состава для маломобильных граждан – одно из приоритетных направлений в деятельности петербургского Горэлектротранса. Так, 100 процентов закупаемого предприятием нового подвижного состава имеет низкий пол. На сегодняшний день из 724 трамваев полностью или частично пониженный уровень пола имеют 304 вагона (42,0 %). Из 718 троллейбусов низкопольными являются 661 (92,1 %). Весь низкопольный подвижной состав оборудован аппарелями. Также трамваи и троллейбусы оснащаются системой информирования и ориентирования инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения в городской среде «Говорящий город».