Водители Горэлектротранса выходят на старт

В Горэлектротрансе начался отборочный этап ежегодных конкурсов профессионального мастерства водителей трамвая и троллейбуса. В этом году и теоретическая часть, и предварительные заезды вновь проходят непосредственно в парках. Финалисты встретятся уже на конкурсной трассе. В этом году она будет адаптирована под программу Всероссийских соревнований водителей троллейбуса, куда предстоит отправиться победителям городского этапа соревнований. Для трамвайщиков тоже есть свои новшества: финал изменил географию и пройдет на ПТО «Шаврова».

На теоретическом этапе водители, допущенные к конкурсу в своих парках, сдают экзамены по ПДД, основам безопасности движения и охраны труда, демонстрируют знания трудового законодательства, должностной инструкции и устройства подвижного состава. В парках пройдёт и ещё одна часть первого этапа: заезды. Полигоны для тренировок оборудованы непосредственно в ОСП, а также на площадке Троллейбусного парка № 1 на Сызранской улице и на ПТО «Шаврова» (по трамваю), где организована учебная площадка.

Однако самая зрелищная и интригующая часть конкурсов профессионального мастерства – это финал, когда лучшие водители, прошедшие отборочный этап в своих парках, выходят на общую конкурсную трассу, где демонстрируют приёмку подвижного состава и мастерство вождения. Среди упражнений такие испытания как точная остановка у стоп-линии, проезд троллейбуса по «канаве» и въезд в бокс задним ходом, «змейка», движение трамвая на заданной скорости и другие элементы. При этом дистанцию нужно преодолеть с минимумом ошибок.

Финальные соревнования вагоновожатых планируется провести в июне на ПТО «Шаврова», и это не единственное новшество для водителей трамвая. Остальные нововведения организаторы пока держат в секрете. Финал по троллейбусу традиционно пройдёт на Сызранской улице, а дата проведения будет определена в зависимости от сроков проведения Всероссийского конкурса.