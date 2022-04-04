В трамвае № 6 в честь Дня витамина С создали «оранжевое настроение»

Артисты клоун-мим-театра «Мимигранты» раздали пассажирам трамвая №6 апельсины. Вместе с этим иммунитет поднимали, создавая хорошее настроение и веселую атмосферу в салоне. «Мимигранты» показывали фокусы, подшучивали над пассажирами и смешили самых маленьких участников импровизированного праздника. Традиционный витаминный рейс петербургского трамвая состоялся в рамках ежегодного «Смешного фестиваля».

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Солнечное настроение с доставкой в ваш трамвай. Таким девизом можно описать идею ежегодной акции «Мимигрантов», которая проводится в честь Дня витамина С, отмечаемого 4 апреля. Выдача апельсинов в трамвае производится строго по инструкции: в комплект обязательно входит веселая миниатюра от артистов и весенняя улыбка от пассажиров.

«Витаминный трамвай» проехал по маршруту № 6, пролегающего мимо Дома культуры им. Кирова, где размещается клоун-мим-театр «Мимигранты». Для рейса-сюрприза подготовили сценки, пантомимы, фокусы и немного невинного хулиганства, которое скрасили апельсины – этот фрукт в обмен на хорошее настроение дарили всем. И, конечно, не обошлось и без живого музыкального сопровождения.

К слову, заряд бодрости получили не только пассажиры трамвая, но и автомобилисты – апельсины до них, конечно, не долетели, а вот веселые приветы и добрые улыбки вполне дотянулись до адресатов.