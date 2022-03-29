Как оплатить проезд QR-билетом в трамваях и троллейбусах с 1 апреля

1 апреля стартует 1-й этап перехода на Новую модель транспортного обслуживания Санкт-Петербурга (НМТО). Вместе с масштабным изменением автобусной маршрутной сети добавляется новый способ оплаты проезда на наземном транспорте – с помощью QR-билета.



Чтобы оплатить проезд в трамвае или троллейбусе, используя QR-билет, его необходимо приобрести заранее в специальных точках продажи. Это кассы метрополитена и киоски «Организатора перевозок». Впоследствии сеть продаж планируется расширять.

При посадке в трамвай или троллейбус QR-билеты предъявляются кондуктору, который считывает их ручным терминалом оплаты проезда. На бескондукторных маршрутах QR-билеты предъявляются непосредственно водителю. В дальнейшем опция считывать QR-билеты также будет активирована на стационарных валидаторах, установленных по всему салону на поручнях.

«Погашенный» QR-билет необходимо сохранять до конца поездки.

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Справка

В рамках перехода на новую модель транспортного обслуживания 140 автобусных маршрутов в три этапа с 1 апреля по 15 июля будут изменены, закрыты или добавлены. Также усиливается ряд маршрутов трамваев и троллейбусов.

Спланировать удобное передвижение по Петербургу в условиях новой модели транспортного обслуживания пассажиры могут:

- по районам и в целом по городу на сайте «Организатора перевозок»:

http://orgp.spb.ru/tr-2022/new-routes-regions/

- на сайте Яндекс Карт о новых маршрутах:

https://yandex.ru/web-maps/spb-transport