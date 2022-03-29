C будущими водителями трамваев и троллейбусов встретились в Учебно-курсовом комбинате ГЭТ

В Учебно-курсовом комбинате петербургского Горэлектротранса состоялся День открытых дверей для желающих освоить профессию водителя электротранспорта, все более востребованную и актуальную в условиях перехода на новую модель транспортного обслуживания и реализации программы развития Горэлектротранса. В этот раз для проведения мероприятия вместо учебного класса потребовался актовый зал: на день открытых дверей пришли более полусотни человек. Как отмечают в УКК, это говорит о возрастающем интересе к профессии, причем не только среди молодёжи, но и у людей среднего возраста. Соискатели смогли познакомиться с процессом подготовки водителей трамваев и водителей троллейбусов, посетить учебные классы, узнать об условиях стажировки и дальнейшей работе на линии, о графике и системе оплаты труда, прокатиться на тренажёрах «с эффектом виртуальной реальности».

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Дни открытых дверей проходят в Учебно-курсовом комбинате несколько раз в год, а новые учебные группы стартуют регулярно.

Тем примечательнее такой интерес к мартовскому Дню отрытых дверей. На нём будущим ученикам представили основные преимущества обучения в УКК, а именно: максимально открытый приём и минимальные требования к кандидатам. Чтобы поступить в учебное заведение, нужно быть старше 21 года и иметь среднее образование.

«Мы принимаем всех, желающих устроиться на работу в Горэлектротранс. Из чего состоит обучение: это теоретическая часть (сюда входит и обучение на тренажёрах), потом учебная - на учебных вагонах, затем производственное обучение в парках с пассажирами. Срок обучения – 5,5 месяцев на водителя трамвая, 6 месяцев на водителя троллейбуса», – рассказывает Мария Евтушенко, начальник сектора производственного обучения и повышения квалификации УКК.

Каждому выпускнику комбината обеспечивается гарантированное трудоустройство в трамвайные и троллейбусные парки, ближайшие к месту жительства водителей.

«Сейчас на предприятии профессия водителя трамвая и троллейбуса весьма востребована. Мы принимаем как квалифицированных сотрудников, так и учеников, которым предоставляем обучение в УКК с выплатой стипендий и частичной компенсацией оплаты аренды жилья, при необходимости. Также среди актуальных вакансий распространены и рабочие специальности: слесарь по ремонту подвижного состава, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, монтёры пути и другие. По этим направлениям также проводится обучение на нашем комбинате. ГЭТ как работодатель предоставляет максимально комфортные рабочие условия – это и обучение без отрыва от производства, и работа рядом с домом, и различный график на выбор, и хорошая заработная плата – средняя зарплата водителя трамвая составляет 64 тыс. рублей, водителя троллейбуса – 70 тыс. рублей. Мы рады всем», – резюмирует Ольга Меньшикова, начальник сектора по набору персонала Горэлектротранса.

Традиционно особое внимание у посетителей УКК вызывает современная учебная техника – тренажёры «с эффектом виртуальной реальности»: тренажёр для водителей трамвая, воссоздающий кабину вагона ЛМ-99АВН; тренажёр для водителей троллейбуса, имитирующий кабину Тролза «Мегаполис».

В этом году Учебно-курсовому комбинату исполнилось 85 лет. Это старейшая школа вагоновожатых и водителей троллейбуса. Каждый год УКК выпускает более 200 водителей электротранспорта. Из 12 тысяч работников Горэлектротранса четверть коллектива – водительский состав.

С расширением в 2021 году учебных программ УКК позиционируется уже не только как структурное подразделение ГЭТ, а как корпоративный учебный центр. Здесь наряду с учебными программами для водителей также проводится подготовка по другим рабочим специальностям: слесаря по ремонту подвижного состава, слесаря-электрика по ремонту электрооборудования, монтёра пути, токаря, столяра строительного, маляра строительного.

Стабильная работа, своевременная выплата заработной платы, сохранение всех социальных гарантий – это то, что привлекает на предприятие активную молодёжь.

Мероприятие прошло с соблюдением всех противоэпидемических мер безопасности.