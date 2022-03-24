«Петербургские магистрали»: вышел в свет мартовский номер газеты

Первый весенний номер корпоративной газеты под стать сезону связан с обновлением. Обновляется маршрутная сеть, появляются новые удобные сервисы для пассажиров, работники предприятия осваивают полезные знания и навыки, стартуют корпоративные конкурсы… И даже фотографии в номере напоминают: весна пришла!

Самое главное. В Горэлектротрансе стартует корпоративный конкурс «Быть здоровым легко!» Организаторы оценят в подразделениях состояние спортивной работы, количество некурящих и больничных листов, участие в донорских акциях Молодёжного совета и фестивалях самодеятельности. Самое здоровое подразделение Горэлектротранса задаст планку и покажет пример всему предприятию!

Работники Аварийно-восстановительной службы Горэлектротранса осваивают вторую специальность – спасателей, а водители приступили к обучению пожарной безопасности на базе института профессиональной подготовки Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС РФ.

1 апреля вступает в силу первый этап изменений маршрутной сети Санкт-Петербурга в рамках перехода на новую модель транспортного обслуживания (НМТО). Спланировать удобное передвижение по Петербургу в условиях НМТО пассажиры общественного транспорта могут: на сайте «Организатора перевозок» http://orgp.spb.ru/tr-2022/new-routes-regions/ и сайте Яндекс Карт о новых маршрутах: https://yandex.ru/web-maps/spb-transport .

На трамвайных маршрутах юго-запада Петербурга появились краеведческие аудиоэкскурсии. В рамках межрегионального фестиваля социальных проектов «Миссия – сохранить» их разработал лицеист Андрей Казимиров.

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