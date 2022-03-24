Горэлектротранс усиливает маршруты в условиях новой модели транспортного обслуживания

В рамках перехода на новую модель транспортного обслуживания Комитет по транспорту оптимизирует автобусную маршрутную сеть. 140 автобусных маршрутов в три этапа с 1 апреля по 15 июля будут изменены, закрыты или добавлены. При этом с учётом изменения городской маршрутной сети будут усилены и возьмут на себя повышенный пассажиропоток ряд трамвайных и троллейбусных маршрутов.

Перед 1 апреля, на которое назначен старт первого этапа новой модели транспортного обслуживания, Горэлектротранс усиливает 6 троллейбусных маршрутов. С 21 марта усилены троллейбусные маршруты №№ 11, 22, 44, а с 31 марта – больше троллейбусов будут выходить на маршруты №№ 3, 31, 38. В частности, на маршруте №31 выпуск увеличивается сразу на 7 машин, всего маршрут будут обслуживать 32 троллейбуса, за счет чего будет сокращен интервал движения.

На следующих этапах усиление затронет троллейбусные маршруты №№ 16, 17, 22, 28, 29, 32 и трамвайные маршруты №№ 3, 7, 20, 23, 27, 43, 45. 55, 60.

Всего в период перехода на новую модель транспортного обслуживания будет усилен 21 маршрут электротранспорта: 12 троллейбусных и 9 трамвайных.

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Справка



Спланировать удобное передвижение по Петербургу в условиях новой модели транспортного обслуживания пассажиры могут:

- по районам и в целом по городу на сайте «Организатора перевозок»:

http://orgp.spb.ru/tr-2022/new-routes-regions/

- на сайте Яндекс Карт о новых маршрутах:

https://yandex.ru/web-maps/spb-transport