Студенты Академии транспортных технологий приобщились к профессии в Совмещённом парке

Учащиеся 1 курса Академии транспортных технологий побывали с визитом в Совмещённом трамвайно-троллейбусном парке (СТТП). В ходе экскурсии ребята получили подробное представление о том, как функционирует предприятие транспортной отрасли, в которой им предстоит трудиться после окончания учебного заведения.

Представители Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка, в октябре 2021 года отметившего своё 40-летие, рассказали ребятам об истории СТТП, о том, какие виды деятельности в нём осуществляются кроме непосредственной перевозки пассажиров. В частности, будущие транспортники узнали о том, как работают отделы эксплуатации и ремонтная зона, увидели, как обслуживается новая техника - современный белорусский троллейбус особо большой вместимости «БКМ 43303» и трамвай «Богатырь-М», посетили участок ремонтно-механических работ, где осуществляются работы по ремонту и изготовлению оборудования для цехов ремонта трамваев и троллейбусов.

На территории СТТП располагается Учебно-курсовой комбинат Горэлектротранса (УКК ГЭТ). Здесь студенты Академии транспортных технологий осмотрели учебные тренажёры «с эффектом виртуальной реальности». Это тренажёр для водителей трамвая, воссоздающий кабину вагона ЛМ-99АВН, и тренажёр для водителей троллейбуса, имитирующий кабину Тролза-5265 «Мегаполис».

30 марта в Учебно-курсовом комбинате ГЭТ состоится День открытых дверей

для желающих освоить профессию водителя электротранспорта

Завершилась экскурсия и знакомство с объектами СТТП поездкой на трамвае «Богатырь-М».

Добавим, что петербургский Горэлектротранс и Академию транспортных технологий связывают долгосрочное сотрудничество, а также общие исторические корни. Между предприятием и учебным заведением заключено соглашение, в рамках которого ведётся регулярная профориентационная работа. Так, на этой неделе представители ГЭТ в рамках декады цикловой комиссии № 14 «Профессиональная подготовка и практика» рассказали студентам о предприятии, его структуре, перспективах развития и возможностях для молодых специалистов.