30 марта пройдет День открытых дверей в Учебно-курсовом комбинате ГЭТ

30 марта, в 15:00, Учебно-курсовой комбинат петербургского Горэлектротранса (УКК ГЭТ) приглашает на День открытых дверей. Он пройдет накануне старта первого этапа новой модели транспортного обслуживания, согласно которой ряд трамвайных и троллейбусных маршрутов будут усилены и возьмут на себя повышенный пассажиропоток с учётом изменения городской маршрутной сети. Поэтому профессия водителей трамваев и троллейбусов будет ещё более востребованной и перспективной в Петербурге. Кроме того, в Горэлектротрансе существует ряд других популярных рабочих специальностей, обучиться которым за несколько месяцев также можно в УКК ГЭТ с последующим гарантированным трудоустройством.

Водители трамваев и троллейбусов

Соискателям расскажут о процессе подготовки водителей трамваев и троллейбусов, об условиях стажировки и дальнейшей работе на линии, о графике и системе оплаты труда, покажут учебные и тренажерные классы. Важной частью встречи стает общение с представителями трамвайных и троллейбусных парков, что даст возможность гостям напрямую задать интересующие их вопросы потенциальным руководителям и коллегам.

Также участники мероприятия смогут увидеть современную учебную технику - учебные тренажёры «с эффектом виртуальной реальности». Это тренажёр для водителей трамвая, воссоздающий кабину вагона ЛМ-99АВН, и тренажёр для водителей троллейбуса, имитирующий кабину Тролза «Мегаполис». Эта учебная техника не имеет аналогов и разработана специально по заказу Горэлектротранса с учётом особенностей маршрутной сети Петербурга.

Другие специальности, всегда актуальные в ГЭТ

С расширением в 2021 году учебных программ УКК позиционируется не просто как структурное подразделение Горэлектротранса, а как корпоративный учебный центр. Так, учебный процесс дополнен новыми программами подготовки и переподготовки на самые востребованные в ГЭТ рабочие специальности с гарантированным трудоустройством. В этом перечне: слесарь по ремонту подвижного состава, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, монтер пути, токарь, столяр строительный, маляр строительный.

День открытых дверей состоится 30 марта (среда) по адресу: Гражданский проспект, дом 131.

Начало: в 15:00.

Информация для соискателей по телефону: 244-18-20, доб. 4021.

Познакомиться с предприятием и найти более подробную информацию по Дню отрытых дверей вы можете на специально созданной странице мероприятия по ссылке.