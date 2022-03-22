Представители Горэлектротранса рассказали студентам Академии транспортных технологий о профессиях ГЭТ

Фото: Ольга Павлова

В рамках декады цикловой комиссии № 14 «Профессиональная подготовка и практика» в Академии транспортных технологий состоялась встреча с представителями Горэлектротранса. В ходе профориентационного мероприятия по содействию трудоустройству выпускников студентам 2 - 4 курса профильных специальностей представили предприятие, его структуру, перспективы развития и возможности для молодых специалистов.

Ведущий специалист Управления по персоналу Светлана Пашковская рассказала ребятам, что на предприятии действуют «Положение о молодом специалисте», «Положение о выпускнике» и «Положение о наставничестве». Эти документы предусматривают помощь вчерашним студентам в освоении профессии, предоставление им ряда бонусов и льгот.

Ведущий специалист Службы движения Ольга Трубчикова подготовила для ребят презентацию, помогающую составить представление о структуре подразделения, о том, как выглядят современные рабочие места диспетчеров на конечных станциях.

Заместитель директора Трамвайного парка № 3 по ремонту подвижного состава Андрей Сергеев рассказал о том, какие вагоны эксплуатируются в Горэлектротрансе в настоящее время и о новой технике, поступающей на предприятие. Также он пояснил, какие задачи приходится решать слесарям-электрикам по ремонту электрооборудования с учётом обновления парка подвижного состава.

Инженер по нормированию труда Службы подвижного состава Ольга Павлова на личном примере заверила будущих выпускников, что в Горэлектротрансе востребованы все профессии, которым обучают в Академии транспортных технологий и сообщила, что предприятие предоставляет возможность своим работникам получать дополнительное образование.

По результатам встречи часть студентов сразу выразила заинтересованность в трудоустройстве после окончания учебного заведения и обменялась контактами с представителями Горэлектротранса.